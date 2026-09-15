전통과 현대 예술 넘나들며 가을 정취를…경주 아트패스 특별 할인

세줄 요약 경북문화관광공사가 경주 솔거미술관·우양미술관·플레이스씨·불국사박물관을 하나로 묶은 아트패스 특별 행사를 다음 달 13일까지 진행했다. 정상가 3만5000원 상당의 관람 혜택을 1만3650원에 제공하며, 경주엑스포대공원도 함께 둘러볼 수 있다. 경주 미술관·박물관 4곳 통합 관람권 할인

정상가 3만5000원 혜택을 1만3650원 제공

유적과 예술 잇는 가을 여행 코스 조성

이미지 확대 경북 경주 불국사미술관 내 전시된 무구정광대다라니경. 경북문화관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주 불국사미술관 내 전시된 무구정광대다라니경. 경북문화관광공사 제공

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경북도가 경주의 가을 정취 속에서 문화예술 전시를 한꺼번에 즐길 수 있는 아트패스 특별 행사를 선보인다.경북문화관광공사는 가을을 맞아 경주의 미술관과 박물관을 따라 여행하는 ‘경주아트패스 가을 예술여행’ 특별 할인을 진행한다고 15일 밝혔다. 가을 여행으로 경주를 찾는 관광객들이 문화예술 공간을 보다 부담 없이 즐길 수 있도록 하기 위해서다.아트패스는 솔거미술관·우양미술관·플레이스씨·불국사박물관 등 지역 대표 문화예술 시설 4곳을 하나의 티켓으로 자유롭게 관람할 수 있는 통합 관람권이다. 다음 달 13일까지 정상가 3만 5000원 상당의 관람 혜택을 1만 3650원에 이용할 수 있다.지난해 첫선을 보인 아트패스는 시설별 입장권을 각각 구매해야 하는 번거로움을 줄이고, 경주의 문화예술 공간을 하나의 여행 코스로 연결해 관광객들의 호응을 얻고 있다.특히 경주 지역 내 천년고도의 역사 유적과 함께 미술·전시 등 다양한 문화예술 공간을 둘러보며 색다른 매력을 경험할 수 있다. 유적지 관람과 미술관·박물관을 함께 여행 일정에 담아 전통과 현대를 넘나드는 경주 여행을 즐길 수 있다.아트패스 구매객은 솔거미술관이 위치한 경주엑스포대공원을 별도 입장료 없이 함께 관람할 수 있어 전시 관람과 공원 산책을 한 번에 즐길 수 있다.김남일 사장은 “역사유적 중심의 관광지를 넘어 전통과 현대, 역사와 예술이 공존하는 문화예술 도시 경주를 경험할 수 있도록 만든 관광 콘텐츠”라며 “경주의 문화예술 공간을 따라 여행하며 평소와는 다른 경주의 매력을 느끼길 바란다”고 말했다.