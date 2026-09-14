부산 동삼혁신지구 ‘해양 특화 산학연 협력 플랫폼’ 본격 가동

세줄 요약 부산 동삼혁신지구 해양클러스터에 해양과학기술 산학연 협력센터 K-OceanX가 개소해 운영을 시작했다. 이곳은 공공기관, 대학, 연구소의 해양 연구개발 역량을 기업과 연결하는 플랫폼으로, 입주공간과 협업공간을 갖췄다. 부산시는 해양 AI·데이터 산업 육성과 기업 지원을 강화할 계획이다. K-OceanX, 동삼혁신지구 해양 산학연 협력센터 개소

공공기관·대학·연구소 역량을 기업과 연결하는 플랫폼

입주공간·협업공간 갖추고 본격 운영 시작

이미지 확대 해양과학기술 산학연 협력센터(K-OceanX). 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 해양과학기술 산학연 협력센터(K-OceanX). 부산시 제공

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부산 동삼혁신지구 해양클러스터 내 ‘해양과학기술 산학연 협력센터’(K-OceanX)가 14일 개소식을 개최하고 본격 운영에 들어갔다.K-OceanX는 해양클러스터에 집적된 공공기관, 대학, 연구소 등의 해양 연구개발 역량을 기업과 연결하는 해양 특화 산학연 협력 플랫폼이다.5868㎡ 부지에 전체면적 1만385㎡, 지하 1층~지상 7층 규모로, 기업 입주 공간을 비롯해 산학연 협업 공간, 공유 업무공간 등 기업과 연구 기관이 교류하고 협업할 수 있는 다양한 공간을 갖췄다.K-OceanX는 2027년부터 해양 항만 인공지능 전환(AX) 실증 센터 등을 단계적으로 구축해 해양 인공지능(AI) 융합 분야 기업의 기술개발과 사업화 지원에 나설 예정이다.또 입주기업을 위한 다양한 육성 프로그램도 운영하는 한편 공동 연구개발과 기술개발 등을 지원한다.K-OceanX 운영은 부산테크노파크와 한국해양수산개발원)이 공동 위탁받아 수행한다.한편, 부산시는 K-OceanX를 중심으로 동삼혁신지구 내 해양 연구개발 역량과 기업 간 연계를 강화하고, 해양 인공지능(AI)·데이터 기반 산업 육성에 나설 계획이다.