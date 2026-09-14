제주개발공사, ‘삼다수숲길 사운드워킹’으로 성평등의 길을 묻다

도민 100명 참여 12·13일 삼다수숲길 사운드워킹

일방적 성평등 교육 탈피 자연속 차이 인정 경험 제공

이미지 확대 제주삼다수를 생산·유통하는 제주개발공사는 지난 12일, 13일 양일간 도민 100명을 대상으로 ‘평등한 숲길, 삼다수숲길 사운드워킹’을 진행했다. 제주개발공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주삼다수를 생산·유통하는 제주개발공사는 지난 12일, 13일 양일간 도민 100명을 대상으로 ‘평등한 숲길, 삼다수숲길 사운드워킹’을 진행했다. 제주개발공사 제공

이미지 확대 ‘평등한 숲길, 삼다수숲길 사운드워킹’모습. 제주개발공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘평등한 숲길, 삼다수숲길 사운드워킹’모습. 제주개발공사 제공

세줄 요약 제주개발공사가 12~13일 제주시 교래리 삼다수숲길에서 도민 100명을 대상으로 사운드워킹 4회를 진행했다. 참가자들은 새소리와 바람, 낙엽 소리에 귀 기울이며 숲을 걸었고, 가정과 일터의 성평등 의미를 자연 속에서 생각해보는 시간을 가졌다. 삼다수숲길 사운드워킹, 도민 100명 참여

숲의 소리로 성평등 의미를 체감하는 기획

가정·일터·지역사회 확산 계획 제시

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“잠시 눈을 감고, 새소리, 바람 소리에 집중해보세요.”지난 12일 제주시 교래리 삼다수숲길. 참가자들이 걸음을 멈추고 숲의 소리에 귀를 기울였다. 바람에 흔들리는 나뭇잎 소리와 새소리, 발밑에서 바스락거리는 낙엽 소리가 고요한 숲길을 채웠다.평소라면 그냥 지나쳤을 소리였다. 참가자들은 서로의 속도를 맞추며 천천히 숲길을 걸었다.제주삼다수를 생산·유통하는 제주개발공사는 지난 12일, 13일 양일간 도민 100명을 대상으로 ‘평등한 숲길, 삼다수숲길 사운드워킹’을 총 4회 진행했다고 14일 밝혔다.이번 프로그램은 제주도의 ‘2026년 성평등협의회 성평등 문화 특화사업’의 일환으로 기관 특성을 반영해 기획한 사업이다. 단순한 숲 체험이 아니라 가정과 숲, 일터에서 성평등의 의미를 생각해보는 참여형 프로그램이다.출발 전 참가자들에게는 또 하나의 과제가 주어졌다. 가정에서 성평등 교육 영상을 시청한 뒤 일상에서 무심코 지나쳤던 성평등의 의미를 생각해보는 사전미션이었다. 집에서 한번 생각해보고, 숲에서는 직접 체감해보는 방식이다.제주개발공사는 강의실에서 일방적으로 듣는 성평등 교육에서 벗어나 자연 속에서 서로의 차이를 인정하고 존중하는 경험을 제공하기 위해 프로그램을 기획했다. 제주도의 ‘2026년 성평등협의회 성평등 문화 특화사업’의 하나로, 공사의 특성인 제주 자연자원을 활용했다.또한 지난 8일에는 현장에서 근무하는 여성 환경직 직원 10명을 대상으로 성장 지원 교육을 실시했다. 개인의 성향과 강점을 이해하는 자기 탐색과 정서 환기 프로그램을 통해 스트레스 관리와 자기돌봄 역량을 높이는 데 초점을 뒀다.제주개발공사 관계자는 “우리 공사의 특성에 맞게 제주 자연 자원을 활용해 성평등이라는 주제를 보다 편안하게 경험하고 공감할 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 일상에서 체감할 수 있는 참여형 프로그램을 이어가겠다”고 말했다.한편, 제주개발공사는 이번 프로그램을 계기로 성평등 교육에만 머무르지 않고 가정과 일터, 지역사회에서 자연스럽게 체감할 수 있는 문화로 확산해 나갈 계획이다.