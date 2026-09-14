서울대 현직 교수, 대학원생에 스킨십 요구·신체접촉 혐의…검찰 송치

세줄 요약 서울대 이과 계열 현직 교수가 자신이 지도하던 20대 대학원생에게 스킨십을 요구하고 신체 접촉한 혐의로 검찰에 넘겨졌다. 피해 학생은 지도교수의 요구를 거절하기 어려웠다고 고소한 것으로 알려졌고, 인권센터는 해임 또는 파면을 권고했다. 서울대 교수, 대학원생 추행 혐의 검찰 송치

지도학생에 스킨십 요구·신체 접촉 혐의

인권센터, 해임 또는 파면 권고 및 징계 진행

이미지 확대 서울대 정문의 모습. 서울대 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울대 정문의 모습. 서울대 제공

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서울대학교 현직 교수가 자신이 지도하던 대학원생을 추행한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.14일 경찰에 따르면 서울 관악경찰서는 서울대 이과 계열 소속 교수인 50대 남성 A씨를 지난 6월 16일 업무상 위력 등에 의한 추행 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다.A씨는 지난 3월 24일 관악구 신림역 인근에서 지도학생이던 20대 대학원생 B씨에게 스킨십을 요구하고 신체 접촉을 한 혐의를 받는다.B씨는 지도교수의 요구를 거절하기 어려워 응했다는 취지의 고소장을 경찰에 제출한 것으로 알려졌다.서울대 인권센터는 지난 7월 A씨에게 ‘해임 또는 파면’을 권고해 학내 징계 절차가 진행 중인 것으로 전해졌다.