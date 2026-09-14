대구·경북(TK) 행정통합법 9월 국회 통과 ‘총력전’

세줄 요약
- 행정통합 특별법 9월 국회 통과 총력전
- 추진단 격상 뒤 첫 회의, 공동 대응 논의
- 법사위 설득 자료 제작과 입장 통일 추진
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추경호(왼쪽) 대구시장과 이철우 경북도지사가 지난 7월 경북도청에서 행정통합 등 현안 논의에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 경북도 제공
대구시와 경북도가 국회 법제사법위원회에 계류 중인 ‘대구경북 행정통합 특별법’의 9월 통과에 전력을 쏟는다.
시와 도는 14일 오후 도청에서 행정통합 추진단 격상·확대 이후 첫 회의를 열고 특별법의 법사위 조속 심사와 통과를 위한 공동 대응 방안을 논의한다.
앞서 추경호 시장과 이철우 지사는 지난 7월 회동에서 특별법의 9월 정기국회 통과에 힘을 모으기로 하고 추진단 조직도 행정부시장과 행정부지사를 공동 단장으로 격상하기로 했다.
이날 회의에는 시도 부단체장과 통합 관련 부서장 등 20여명이 참석해 특별법 국회 통과에 대한 향후 대응 방향을 조율한다.
통합 이후 세부 사안은 시도 협의회에서 단계적으로 협의하기로 하고 특별법 통과에 역량을 집중할 방침이다.
우선 대구와 경북의 입장을 통일하고 한목소리를 내 국회 설득 근거를 마련한다.
국회 법사위 안건 상정과 통과를 위해 통합에 대한 설명 자료를 공동으로 만들어 법사위원과 전문위원 설득에 나설 예정이다.
또 2028년 통합특별시 출범 목표에 맞춰 특별법 부칙 개정안을 검토하고 통합특별시장 선출 관련 선거 규정 등을 논의한다.
이와 함께 대구·경북 국회의원 연석회의, 시장·도지사 2차 회동 일정 등도 조율한다.
앞서 경북도는 지난 8일 국회를 찾아 서영교 법제사법위원장에게 법사위에 계류 중인 특별법의 조속한 심사와 통과를 건의했다.
행정통합을 위한 쟁점과 과제를 분석하고 이에 대응하는 논리를 구체화하는 용역도 추진 중이다.
고광민 도시계획균형위원장, 학교의 꿈을 키우고… 이웃의 마음을 잇다
서울시의회 도시계획균형위원회 고광민 위원장(국민의힘·서초3)은 지난 13일 신동욱 국회의원(국민의힘·서초을)과 함께 ‘서울고등학교 개교 80주년 기념식’과 ‘2026년 까리따스방배종합사회복지관 추석 행사’에 잇따라 참석해 지역 현장을 직접 살피고 주민들과의 소통 행보를 이어갔다. 서초3동에 자리한 서울고등학교는 1946년 옛 경희궁 부지에서 문을 연 후 1980년 서초구로 터전을 옮긴 깊은 역사의 명문 고교다. 개교 이래 전국고교야구대회 정상에 여러 번 오르는 등 지역을 대표하는 배움터로 굳건히 자리 잡아 왔다. 이날 고 위원장은 서울고 개교 80주년 기념식에 신동욱 국회의원과 함께 참석해 학교의 역사와 전통을 기념하고, 교육 발전과 지역사회에 기여해 온 학교 관계자와 동문들에게 축하와 감사의 뜻을 전했다. 이어 “신동욱 국회의원께서 지역 교육 발전을 위해 든든히 뒷받침해 주신 덕분에, 저 역시 서울시의회에서 서울고를 비롯한 학교 환경개선 사업에 필요한 예산을 확보하고 지원하는 데 힘을 보탤 수 있었다”고 전했다. 이에 서울고는 인조잔디 운동장 조성 사업을 비롯한 학교 환경개선을 위해 국회와 서울시의회 차원에서 예산 확보와 지원에 힘써 온 공로를
서울시의회 바로가기
시와 도는 9월 정기국회를 통합 추진의 중요한 분기점으로 보고 법사위원과 여야 지도부, 지역 국회의원 등을 대상으로 입법 필요성을 지속해 설명하며 법안 심사에 적극 대응할 계획이다.
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