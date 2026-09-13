[속보] ‘수시 먹통’ 원서접수 미완료 최대 1200여명…14일부터 구제

세줄 요약
- 수시 원서접수 먹통, 최대 1200명 미완료 추정
- 14~16일 유웨이어플라이서 구제 신청 접수
- 교육부·대교협, 원인 조사와 책임 규명 예고
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오늘부터 대입 수시 원서접수
2027학년도 대학 입학 수시모집 원서접수가 시작된 7일 경기도 수원시 아주대학교 입학처에서 관계자가 안내문을 붙이고 있다. 2026.9.7 연합뉴스
대입 수시모집 원서접수 시스템 ‘먹통’ 사태로 원서접수를 완료하지 못한 수험생이 최대 1200여명에 이르는 것으로 추정된 가운데, 교육부와 한국대학교육협의회가 이들을 대상으로 14일부터 16일까지 구제 신청을 받기로 했다.
13일 교육부는 대입 수시모집 원서접수 시스템 ‘먹통’ 사태와 관련해 “수시 원서접수 261만여 건 중 시스템 장애로 접수를 완료하지 못한 학생은 최대 1200여명으로 추정한다”고 밝혔다.
구제 신청은 오는 14일 오전 9시부터 16일 오후 6시까지 원서 접수 대행사인 ‘유웨이어플라이’ 홈페이지(www.uwayapply.com)에 개설되는 구제 신청 게시판을 통해 할 수 있다.
교육부와 대교협은 유웨이어플라이 원서접수시스템의 장애 원인과 실태 등 원서접수 시스템 전반에 대해 철저히 조사하고, 필요시 수사 의뢰 등 법적 책임을 묻겠다고 밝혔다.
앞서 지난 11일 오후 5시 50분쯤 유웨이어플라이의 접수 시스템에서 오류가 나타났고 일부 수험생이 정상적으로 원서 접수 및 결제를 완료하지 못하는 상황이 발생했다.
채유미 서울시의원, 중계2·3동 새마을부녀회 ‘한가위 송편 나눔 행사’ 동참
서울시의회 채유미 의원(노원5, 더불어민주당)은 지난 10일 서울 노원구 중계2·3동 주민센터에서 열린 노원구 새마을부녀회(회장 이종선)의 즐거운 한가위 송편 만들기 및 나눔 행사에 참석해 봉사자들을 격려하고 온정을 나눴다. 이날 행사에는 이종선 노원구새마을부녀회장을 비롯한 회원들과 채유미 시의원이 뜻을 모아 참석했으며, 관내 취약계층과 홀몸 어르신 등 소외된 이웃에게 전할 오색 송편과 명절 전을 정성 어린 손길로 직접 빚고 포장했다. 채 의원은 “명절마다 지역의 어려운 이웃을 위해 묵묵히 땀 흘리며 따뜻한 손길을 건네주시는 새마을부녀회 회원분들께 깊이 감사드린다”며 “정성으로 준비한 명절 음식이 우리 이웃들에게 든든한 위로와 풍성한 한가위 선물이 되길 바란다고 말했다. 이어 시의회에서도 소외된 이웃을 더욱 세심히 보살피는 따뜻한 의정을 펼치겠다고 전했다.
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이에 대교협은 원서 접수 마감 시각을 오후 6시에서 오후 7시로 늦췄지만 수험생들은 큰 혼란을 겪었다.
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