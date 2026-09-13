[속보] 용혜인 성평등부 장관 후보자 자진사퇴…지명 14일 만

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[속보] 용혜인 성평등부 장관 후보자 자진사퇴…지명 14일 만

김우진 기자
김우진 기자
입력 2026-09-13 11:43
수정 2026-09-13 11:43
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용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 국회 소통관에서 후보직 자진 사퇴 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스
용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 국회 소통관에서 후보직 자진 사퇴 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스


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김우진 기자
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