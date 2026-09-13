사회 [속보] 용혜인 성평등부 장관 후보자 자진사퇴…지명 14일 만 김우진 기자 입력 2026-09-13 11:43 수정 2026-09-13 11:43 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/09/13/20260913500038 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 국회 소통관에서 후보직 자진 사퇴 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 용혜인 성평등가족부 장관 후보자가 13일 국회 소통관에서 후보직 자진 사퇴 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스 . 김우진 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 기사 내용이 불충분하여 질문을 생성할 수 없습니다. O X