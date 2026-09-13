부산외대, 12대 총장 권오경 교수 선임…“글로벌 공존 대학 특화”

세줄 요약 부산외국어대학이 권오경 한국어교육전공 교수를 제12대 총장으로 선임했다. 권 총장은 경북대에서 국문학 석·박사를 받고 부산외대에서 주요 보직을 거치며 대학행정 경험을 쌓았다. 임기는 10월 1일부터 2030년 9월 30일까지 4년이다. 권오경 교수, 부산외대 12대 총장 선임

10월 1일 취임, 임기 4년간 진행

글로벌공존 특화대학 비전 제시

이미지 확대 권오경 부산외대 제12대 총장. 부산외대 제공 닫기 이미지 확대 보기 권오경 부산외대 제12대 총장. 부산외대 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산외국어대학 제12대 총장에 권오경(64) 한국어교육전공 교수가 선임됐다.부산외국어대학교는 학교법인 성지학원이 이사회를 열고 권 교수를 제12대 총장으로 선임했다고 13일 밝혔다.성지학원은 “풍부한 대학 운영 경험과 탁월한 리더십을 갖춘 적임자”라고 선임 배경을 밝혔다. 임기는 오는 10월 1일부터 2030년 9월 30일까지 4년간이다.권 신임 총장은 경북대 국어국문과를 졸업하고 같은 대학에서 국문학 석·박사 학위를 취득했다. 2001년부터 부산외대에 부임해 입학홍보처장, 기획처장, 교학처장, 부총장 등 주요 보직을 역임했다.이런 경력을 바탕으로 대학행정 전문성을 쌓았으며, 교내외 주요 혁신 과제를 성공적으로 이끌었다는 교내 평가를 받는다.대외적으로는 전국한국어교육전문가협의회 부울경지역 대표, 부산광역시 문화재위원, 다문화사회와 교육연구학회장, 한국민요학회장 등을 역임하면서 교육계 학계에 기여하였다.권 총장은 “부산외대 제12대 총장으로 선임돼 막중한 책임감을 느낀다”라며 “부산외대를 ‘AI시대에 인간과 세계를 연결하는 세계적 수준의 글로벌공존 특화대학’으로 발전시키겠다”라고 밝혔다.