선문대, 네팔 긴급구호물품 직접 전달…ODA 인프라 협력 기반

세줄 요약 선문대학교 간호학과 ODA 사업단이 대규모 홍수 피해를 입은 네팔에 개인위생키트와 생리대 등 긴급구호물품을 직접 전달했다. 카트만두대와 둘리켈 종합병원과의 협력, 현지 PM 상주 체계가 신속한 지원을 뒷받침했다. 대학은 성금 모금과 재난 감염병 예방 교육도 이어간다. 네팔 홍수 피해 지역에 긴급구호물품 직접 전달

카트만두대·둘리켈병원 협력으로 신속 대응

성금 모금과 재난 감염병 예방 프로그램 추진

이미지 확대 선문대 간호학과 ODA 사업단이 대규모 홍수 피해가 발생한 네팔 현지에서 치위생 키트, 여성용 속옷 등 시급하게 필요로 하는 구호물품을 직접 전달하고 있다. 선문대 제공 닫기 이미지 확대 보기 선문대 간호학과 ODA 사업단이 대규모 홍수 피해가 발생한 네팔 현지에서 치위생 키트, 여성용 속옷 등 시급하게 필요로 하는 구호물품을 직접 전달하고 있다. 선문대 제공

이미지 확대 문성제 선문대 총장이 교직원들과 네팔에서 발생한 대규모 홍수 피해 지원을 위한 대책회의를 열고 있다. 선문대 제공 닫기 이미지 확대 보기 문성제 선문대 총장이 교직원들과 네팔에서 발생한 대규모 홍수 피해 지원을 위한 대책회의를 열고 있다. 선문대 제공

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선문대학교(총장 문성제)는 간호학과 ODA 사업단이 대규모 홍수 피해가 발생한 네팔 현지에 보건 회복 지원을 위한 긴급구호 물품을 전달했다고 11일 밝혔다.선문대에 따르면 간호학과 ODA 사업단은 현지 파트너 기관인 카트만두대학교와 둘리켈(Dhulikhel) 종합병원과 긴급 협의를 거쳐 개인위생키트, 치위생 키트, 여성용 속옷, 생리대 등 현지에서 가장 시급하게 필요로 하는 구호물품을 직접 전달했다.신속한 물품 전달은 선문대가 그동안 네팔에서 구축해 온 협력 기반이 바탕이 됐다.선문대는 2022년부터 한국연구재단이 주관하는 국제협력선도대학 육성지원사업을 통해 간호학과 ODA 사업단 중심으로 카트만두대와 둘리켈 종합병원과 네팔 보건의료·교육지원 사업을 이어오고 있다.구호 물품 전달도 협력 인프라와 현지에 상주하고 있는 선문대 PM(Project Manager) 2명을 통해 실시간 현지 상황 파악과 함께 즉각적인 지원이 가능했다.선문대는 긴급구호와 함께 대학 차원의 추가 지원도 추진한다. 전 교직원과 학생이 참여하는 성금 모금 캠페인과 구호물품 모으기 운동을 진행해 약 1000만원 규모의 지원을 마련할 계획이다.피해 지역 보건 회복을 위한 지원도 이어간다. 단기적으로 기존 ODA 사업을 통해 구축한 감염병·식수위생·응급보건 관련 교육 콘텐츠를 활용해 ‘네팔 재난 감염병 예방 특별 프로그램’을 운영할 계획이다.감염병 예방 물품 지원과 함께 온라인 교육, 영상 콘텐츠 등을 활용한 현지 보건교육과 재난간호, 감염관리, 지역사회 건강 회복 등 3개 분야를 중심으로 체계적인 회복 지원에 나설 예정이다.선문대학교 간호학과 고지운 교수는 “2022년부터 네팔과 보건의료 ODA 사업을 이어오고 있고, 현재 600여명의 네팔 학생과 함께 캠퍼스에서 생활하고 있는 만큼 긴급구호에서 그치지 않고 이후의 회복까지 함께하겠다”고 말했다.