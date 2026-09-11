30만원 지원금 무산에…울진군 곳곳 비판 현수막

세줄 요약
- 추석 앞 민생안정지원금 30만원 예산 전액 삭감
- 울진 곳곳 비판 현수막 게시, 군민 반발 확산
- 무소속 군수·국민의힘 군의원 힘겨루기 논란
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경북 울진군의회 앞에 내걸린 비판 현수막. 독자 제공
경북 울진군이 추석을 앞두고 군민 1인당 30만원씩 지급하려던 민생안정지원금 예산이 군의회에서 전액 삭감되면서 지역사회에서 비판의 목소리가 커지고 있다.
11일 울진군민 등에 따르면 울진 곳곳에는 ‘4인가족 120만원 준다는데 국힘 군의원이 걷어찼다’, ‘너거(너희)들은 국민의힘이 아니고 군민의 암이다’ 등 비판 문구가 적힌 현수막이 붙어 있다.
현수막을 걸어놓은 단체는 이장연합회, 지역발전협의회, 민생회복 촉구 범군민연대, 추석 장바구니 털린 주부연대 등 다양하다.
앞서 군의회는 지난 8일 군이 추석을 앞두고 1인당 30만원의 민생안정지원금을 지급하기 위해 제출한 예산안을 삭감했다. 군민생활안정지원금 운영 사업비 규모는 140억 4900여만원이다.
지원금 지급이 무산됐다는 소식이 알려지자 울진에서는 많은 군민이 군의회를 비판하고 나섰다.
예산 삭감 배경에는 무소속인 군수와 국민의힘 소속 군의원들의 힘겨루기도 작용했다는 분석이 나온다. 예산 심의 과정에서 예산결산특별위원회에 포함된 7명의 군의원 중 국민의힘 소속 의원 4명은 반대하고 무소속 의원 3명은 찬성한 것으로 나타났다.
윤수혁 서울시의원, ‘부탄 갤러리’ 남산 충정사 이전 기념식 참석
지난 9일 중구 남산골한옥마을과 남산 충정사에서 개최된 ‘부탄 갤러리 이전 세리머니 및 프로모션 세미나’에 참석한 서울시의회 윤수혁 의원(국민의힘, 중구2)은 엄숙한 불상 봉송 행렬에 직접 동참하며 자리를 빛냈다. 윤 의원은 이번 행사를 통해 한국과 부탄 간의 깊은 우호 관계를 확인하고, 양국이 관광 및 문화 산업 분야에서 지속 가능한 교류와 협력을 한층 더 넓혀나갈 수 있도록 적극적인 지원과 관심을 아끼지 않겠다고 강조했다. 이날 행사는 한국부탄우호협회(회장 김민경) 주최로 부탄 갤러리의 남산 충정사 이전을 기념하기 위해 마련됐다. 소남왕겔 부탄 내각차관, 최수진 국회의원, 덕운 스님(남산충정사 주지)을 비롯해 주한 부탄 관계자와 관광업계·여행사·문화·관광 분야 관계자 등이 참석했다. 남산골한옥마을과 인접한 충정사에 자리 잡은 부탄 갤러리는 부탄의 문화와 관광을 국내에 소개하는 공간이다. 이번 이전을 통해 남산과 필동 일대에서 부탄의 문화와 관광을 접하고 한-부탄 간 교류를 이어갈 수 있는 공간이 마련됐다는 점에서도 의미가 있다. 윤수혁 의원은 “한옥 처마 아래에서 히말라야의 부처님을 맞이하고, 짧은 길이지만 두 나라가 나란히 걸었다는 사실이 오래 기억
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(가칭)민생비상행동은 성명서를 통해 “국민의힘이 장악한 군의원 5명의 반대로 민생지원금이 삭감됐다. 지역구 국회의원이 지시하지 않고서는 있을 수 없는 사태”라며 “규탄대회를 열어 국민의힘 소속 군의원과 국회의원을 응징하겠다”고 밝혔다.
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