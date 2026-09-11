부산 청년 커뮤니티 페스타 ‘청춘어람’ 13일 개최

세줄 요약 부산시가 주관하는 2026 청년 커뮤니티 페스타 ‘청춘어람’이 13일 신세계백화점 중앙광장에서 열린다. 청년 커뮤니티 활동 지원 사업 참여팀의 성과를 시민과 공유하고, 체험 부스 7개와 작품 전시 4개, 무대 공연을 운영한다. 부산 청년 커뮤니티 페스타 청춘어람 개최

체험 부스 7개와 작품 전시 4개 운영

클래식·연극·밴드 공연으로 성과 공유

이미지 확대 2026 청년 커뮤니티 페스타 ‘청춘어람’. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 청년 커뮤니티 페스타 ‘청춘어람’. 부산시 제공

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2026 청년 커뮤니티 페스타 ‘청춘어람’이 13일 신세계백화점 중앙광장에서 열린다.부산시가 주관하는 이번 행사는 청년 커뮤니티 활동 지원 사업 참여 커뮤니티의 활동 성과를 시민과 공유하자는 취지로 마련됐다.청년 커뮤니티 활동 지원 사업은 부산에서 활동 중이거나 활동을 계획하고 있는 청년 커뮤니티를 대상으로 활동비와 사회적 관계망 확대를 위한 교류를 지원한다.행사장에서는 청년 커뮤니티 활동 체험 부스 7개와 4개 커뮤니티 작품 전시가 운영된다.체험 부스에서는 직업 명함 만들기, 나만의 글쓰기, 나의 운세 체험, 목소리 PLAY 등 각 커뮤니티의 특색을 살린 활동을 체험할 수 있다.전시 공간에서는 종이공예 작품을 선보이는 ‘종이 위의 밤’, 회화와 패션 작품(의상)을 전시하는 ‘STAY.B’, 뜨개 작품을 선보이는 ‘XXXO’, 지역 대학 건축학과 학생들의 건축 모형을 전시하는 ‘BAUU(부산 학생 건축 연합)’ 등 4개 커뮤니티 작품을 관람할 수 있다.무대에서는 3개 청년 커뮤니티가 준비한 클래식, 연극, 밴드 등 다양한 공연이 펼쳐진다.