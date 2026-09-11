청주 폐기물업체 화재 26시간만에 완진...인명피해 없어

세줄 요약
- 청주 폐기물 재활용 업체 화재 26시간 만에 완진
- 대응 1단계·헬기 투입에도 야적장 불길 확산
- 기숙사 외 10개 동 전소, 인명피해는 없음
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지난 10일 청주시 흥덕구 옥산면의 한 폐기물 재활용 업체에서 발생한 화재 현장. 독자 제공.
청주의 한 폐기물 재활용 업체에서 난 불이 26시간 만에 완진됐다. 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.
11일 소방당국에 따르면 전날 오전 1시 51분쯤 청주시 흥덕구 옥산면의 한 폐기물 재활용 업체에서 화재가 발생해 26시간만인 이날 오전 3시 56분쯤 진화됐다.
신고를 받고 출동한 소방당국은 대응 1단계를 발령하고 헬기까지 투입하며 진화에 나섰으나 야적장에 있던 폐기물에 불이 계속 옮겨붙어 어려움을 겪었다.
이 불로 기숙사를 제외한 10개동(2800㎡)이 전소됐다.
화재 당시 기숙사에 외국인 직원 13명이 있었지만 신속하게 대피해 인명피해는 발생하지 않았다.
불이 나자 청주시는 산불 확산 및 다량의 연기가 발생하니 안전에 유의하라는 내용의 안내 문자를 발송했다.
소방당국은 폐기물 분쇄기 인근에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다.
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