청주 폐기물업체 화재 26시간만에 완진...인명피해 없어

세줄 요약 청주 흥덕구 옥산면의 폐기물 재활용 업체 화재가 26시간 만에 완진됐다. 소방당국은 대응 1단계와 헬기를 투입했으나 야적장 폐기물에 불이 옮겨붙어 진화에 어려움을 겪었다. 기숙사를 제외한 10개 동이 전소됐고, 외국인 직원 13명은 모두 대피해 인명피해는 없었다. 청주 폐기물 재활용 업체 화재 26시간 만에 완진

대응 1단계·헬기 투입에도 야적장 불길 확산

기숙사 외 10개 동 전소, 인명피해는 없음

이미지 확대 지난 10일 청주시 흥덕구 옥산면의 한 폐기물 재활용 업체에서 발생한 화재 현장. 독자 제공. 닫기 이미지 확대 보기 지난 10일 청주시 흥덕구 옥산면의 한 폐기물 재활용 업체에서 발생한 화재 현장. 독자 제공.

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청주의 한 폐기물 재활용 업체에서 난 불이 26시간 만에 완진됐다. 다행히 인명피해는 발생하지 않았다.11일 소방당국에 따르면 전날 오전 1시 51분쯤 청주시 흥덕구 옥산면의 한 폐기물 재활용 업체에서 화재가 발생해 26시간만인 이날 오전 3시 56분쯤 진화됐다.신고를 받고 출동한 소방당국은 대응 1단계를 발령하고 헬기까지 투입하며 진화에 나섰으나 야적장에 있던 폐기물에 불이 계속 옮겨붙어 어려움을 겪었다.이 불로 기숙사를 제외한 10개동(2800㎡)이 전소됐다.화재 당시 기숙사에 외국인 직원 13명이 있었지만 신속하게 대피해 인명피해는 발생하지 않았다.불이 나자 청주시는 산불 확산 및 다량의 연기가 발생하니 안전에 유의하라는 내용의 안내 문자를 발송했다.소방당국은 폐기물 분쇄기 인근에서 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사 중이다.