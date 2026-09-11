1500년 전 우산국 정복 이야기…이사부축제 개막

13일까지 삼척 장미공원

공연·체험·심포지엄 다채

이미지 확대 삼척 동해왕 이사부축제가 11~13일 장미공원 등에서 열린다. 사진은 이사부독도기념관 전경. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 삼척 동해왕 이사부축제가 11~13일 장미공원 등에서 열린다. 사진은 이사부독도기념관 전경. 서울신문 DB

세줄 요약 삼척 동해왕 이사부축제가 11일부터 사흘간 장미공원과 오십천 일원에서 열렸다. 청소년오케스트라, 퓨전국악, 미디어아트 개막공연과 이사부 독도 심포지엄을 마련했다. 퀴즈대회, 사생대회, 가요제, 체험행사도 함께 진행했다. 삼척 이사부축제 11일 개막, 사흘간 진행

장미공원·오십천서 공연·체험·심포지엄

이사부 개척 정신과 우산국 정벌 재조명

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신라 장군 이사부의 개척 정신을 기리는 ‘삼척 동해왕 이사부축제’가 11일 개막한다.‘이사부 유니버스 : 천년의 향해를 다시 시작하다’를 주제로 내건 이번 축제는 13일까지 사흘간 장미공원과 오십천 일원에서 펼쳐진다.개막식은 축제 첫날인 11일 오후 7시 장미공원 특설무대에서 청소년오케스트라 공연, 퓨전국악과 미디어아트 퍼포먼스로 꾸며진다. 같은 날 오후 1시 이사부독도기념관에서는 이사부와 독도 수토사와 관련한 연구 성과를 짚는 ‘이사부 독도 심포지엄’이 열린다.12일에는 이사부와 삼척의 역사를 알아보는 청소년 퀴즈대회, 어린이 사생대회와 노래, 춤 실력을 겨루는 이사부 가요제 본선, 태권무 공연 등이 진행된다.어린이 직업 체험을 비롯해 로컬푸드 체험, 버스킹 공연, 나무사자 깎기 퍼포먼스, 플리마켓 등도 운영된다.이사부는 1500여 년 전인 서기 512년 우산국(울릉도·독도)을 편입시키며 해상 영토를 개척한 인물이다. 나무로 깎아 만든 목우사자를 풀겠다며 위협해 우산국 사람들의 항복을 받아냈다. 이후 신라는 동해를 안정적으로 확보했고, 북진 정책도 성공했다. 이사부는 541년 신라 관직 중 2번째 등급인 이찬에 올랐다. 삼척은 우산국 정벌에 나선 출항지로 전해진다.삼척시 관계자는 “축제에서 이사부 이야기를 보다 쉽고 흥미롭게 접할 수 있도록 공연부터 경연, 체험까지 폭넓게 구성했다”고 말했다.