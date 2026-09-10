‘버닝썬’ 승리, 이번엔 특수폭행 혐의로 고소당해…강남경찰서 접수

세줄 요약 빅뱅 출신 승리가 서울 강남구 한 식당에서 함께 식사하던 30대 남성을 폭행했다는 주장으로 특수폭행 혐의 고소를 당했다. 강남경찰서는 지난달 25일 고소장을 접수했지만, 아직 고소인 조사는 이뤄지지 않았고 구체적 상황도 확인되지 않았다. 강남 식당서 30대 남성 폭행 주장 고소 접수

경찰, 고소인 조사 전으로 사실관계 미확인

버닝썬 연루 뒤 은퇴·복역한 승리 또 논란

이미지 확대 캄보디아에서 한국인 대상 납치·감금이 이어지는 가운데, 그룹 ‘빅뱅’ 출신 승리의 현지 행사 영상이 재확산하면서 논란이다. 13일 몇몇 온라인 커뮤니티에는 승리가 캄보디아의 한 클럽 무대에 올라 발언하는 장면이 공유됐다. 사진은 관련 영상 캡처. 2025.10.13 온라인 커뮤니티 닫기 이미지 확대 보기 캄보디아에서 한국인 대상 납치·감금이 이어지는 가운데, 그룹 ‘빅뱅’ 출신 승리의 현지 행사 영상이 재확산하면서 논란이다. 13일 몇몇 온라인 커뮤니티에는 승리가 캄보디아의 한 클럽 무대에 올라 발언하는 장면이 공유됐다. 사진은 관련 영상 캡처. 2025.10.13 온라인 커뮤니티

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그룹 빅뱅 출신 가수 승리(본명 이승현·35)가 특수폭행 혐의로 고소당했다.10일 경찰 등에 따르면 서울 강남경찰서는 지난달 25일 승리에 대한 특수폭행 혐의 고소장을 접수했다.고소 내용은 승리가 서울 강남구의 한 식당에서 함께 식사하던 30대 남성을 폭행했다는 주장인 것으로 알려졌다.경찰 관계자는 “고소인 조사도 아직 이루어지지 않은 상태”라며 구체적인 상황을 확인해줄 수 없다고 밝혔다.승리는 지난 2006년부터 그룹 빅뱅의 멤버로 활동하다가 2018년 ‘버닝썬 게이트’ 사건에 연루되는 등 논란을 빚은 뒤 2019년 연예계 은퇴를 선언했다.그는 성매매 알선, 횡령, 외국환거래법 위반 등 9개 혐의로 징역 1년 6개월을 선고받고 복역했으며 2023년 2월 출소했다.이후 승리는 캄보디아 등 동남아시아 지역의 클럽에서 모습을 드러내왔다. 최근에는 베트남 하노이의 한 행사장에서 포착됐다.이번 승리 피소 소식은 지드래곤, 태양, 대성이 빅뱅 20주년을 맞아 월드 투어에 돌입한 가운데 전해졌다.