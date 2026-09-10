5급 공무원·외교관 후보자 2차 시험 483명 합격…“일반행정 합격선 더 올라”

다음달 12~15일 면접… 30일 최종 합격자 발표

이미지 확대 공직박람회 찾은 최동석 인사혁신처장 최동석 인사혁신처장이 10일 대전광역시청에서 열린 ‘2026 공직박람회’에서 공직이해관 메모판에 메세지를 적고 있다. 인사혁신처 제공 닫기 이미지 확대 보기 공직박람회 찾은 최동석 인사혁신처장 최동석 인사혁신처장이 10일 대전광역시청에서 열린 ‘2026 공직박람회’에서 공직이해관 메모판에 메세지를 적고 있다. 인사혁신처 제공

이미지 확대 공직박람회 찾은 최동석 인사혁신처장 최동석 인사혁신처장이 10일 대전광역시청에서 열린 ‘2026 공직박람회’에서 행사장을 둘러보고 있다. 인사혁신처 제공 닫기 이미지 확대 보기 공직박람회 찾은 최동석 인사혁신처장 최동석 인사혁신처장이 10일 대전광역시청에서 열린 ‘2026 공직박람회’에서 행사장을 둘러보고 있다. 인사혁신처 제공

이미지 확대 일일공무원증 만들기 체험하는 최동석 인사혁신처장 최동석 인사혁신처장이 10일 대전광역시청에서 열린 ‘2026 공직박람회’에서 일일공무원증 만들기 체험을 하고 있다. 인사혁신처 제공 닫기 이미지 확대 보기 일일공무원증 만들기 체험하는 최동석 인사혁신처장 최동석 인사혁신처장이 10일 대전광역시청에서 열린 ‘2026 공직박람회’에서 일일공무원증 만들기 체험을 하고 있다. 인사혁신처 제공

세줄 요약 국가공무원 5급 공채와 외교관 후보자 2차 필기시험에서 483명이 합격했다. 5급 공채는 431명, 외교관 후보자는 52명이다. 일반행정 합격선은 56.33점으로 3.5점 올랐고, 재경직도 상승했다. 면접은 다음 달 12~15일 치른다. 5급 공채·외교관 후보자 2차 합격자 483명 발표

일반행정 합격선 56.33점, 전년 대비 3.5점 상승

면접 다음 달 12~15일, 최종 발표 30일 예정

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국가공무원 5급 공개경쟁채용과 외교관 후보자를 선발하는 2차 필기시험에 483명이 합격했다.인사혁신처는 10일 국가공무원 채용시스템(gongmuwon.gosi.kr)을 통해 483명의 2차 필기시험 합격자를 발표했다.5급 공채는 431명(과학기술직 126명·행정직 305명), 외교관 후보자는 52명이 합격했다. 341명을 최종 선발하는 5급 공채 2차 시험에는 1943명, 40명을 선발하는 외교관 후보자는 266명이 응시했다.5급 중에서도 가장 많은 110명을 선발하는 전국모집 일반행정 직류 합격선은 지난해보다 3.5점 오른 56.33점을 기록했다. 70명을 선발하는 재경직은 0.58점 오른 61.58점이었다. 과학기술직 중 가장 많은 14명을 선발하는 일반토목(전국) 직류는 74.11점으로 지난해보다 2.66점 낮아졌다.외교관 후보자 일반외교 분야는 64.85점으로 지난해보다 0.33점 높아졌다.평균 연령은 과학기술직 28.2세, 행정직 27.9세, 외교관 후보자는 27.9세로 지난해와 비슷했다. 성별은 남성 314명(65.0%), 여성 169명(35.0%)으로 나타났다. 여성 비율은 지난해(37.1%)보다 2.1%포인트 낮아졌다.3차 시험(면접)은 다음 달 12~15일 국가공무원인재개발원 과천 분원에서 실시된다. 최종 합격자는 같은 달 30일 발표된다.