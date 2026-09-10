전재수 시장, 부산 찾은 박홍근 기획예산처 장관에게 현안·국비 지원 요청

세줄 요약 전재수 부산시장이 부산을 찾은 박홍근 기획예산처 장관에게 북항 복합형 돔 아레나, 가덕도신공항, 에코델타 스마트시티 AI 대전환, 차세대 전력반도체, 양자혁신센터 등 핵심 사업의 정부 협조와 내년 국비 지원을 건의했다. 북항 돔 아레나 국비 지원 요청

가덕도신공항 등 부산 현안 건의

정부 협조로 지역 성장 동력 확보

이미지 확대 박홍근 기획예산처 장관, 부산 방문. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 박홍근 기획예산처 장관, 부산 방문. 부산시 제공

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전재수 부산시장은 10일 박홍근 기획예산처 장관을 만나 부산 현안에 대한 정부 협조와 내년 국비 지원을 건의했다.전 시장은 박 장관의 부산 북항 현장 방문에 동행하며 복합형 돔 아레나 건립이 북항의 해양·문화·관광 거점 도약과 원도심 활성화를 이끌 핵심 사업임을 강조하고 협조를 요청했다.이어진 접견에서 전 시장은 북항 복합형 돔 아레나 외 가덕도신공항 건설, 부산에코델타 스마트시티 AI 대전환 국가 시범도시, 차세대 전력반도체 생산 플랫폼 구축, 국립 양자혁신센터 설립 등 현안을 설명하고 적극적인 지원을 당부했다.전 시장은 “핵심 사업이 적기에 추진돼 시민 삶 변화와 지역경제 활력으로 이어지려면 정부의 지속적인 관심과 지원이 필요하다”라며 “정부와 긴밀히 협력해 현안을 해결하고, 해양수도 부산의 완성과 동남권 미래 성장을 뒷받침할 국비 확보에 최선을 다하겠다”라고 전했다.이날 현지 시찰 및 지역 육성 방안 협의차 부산을 찾은 박 장관은 부산대병원을 방문해 의료진과 간담회를 가진데 이어 부산항컨벤션센터, 기장군 보건소 등지를 찾아 현장 의견을 들었다.