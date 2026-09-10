포항에 1800억 ‘로봇 파운드리’ 들어선다…피지컬 AI 허브로 도약

세줄 요약 포항시와 경북도, 뉴로메카가 1800억 원을 투자해 영일만산단에 로봇 제조·실증시설을 조성한다. 협동로봇, 고중량 산업용 로봇, 휴머노이드, 자율이동로봇을 생산하고, 주문형 위탁생산과 소량 양산을 지원하는 로봇 파운드리로 운영한다. 포항 영일만산단 로봇 파운드리 조성

뉴로메카 1800억 투자, 단계적 추진

협동로봇·휴머노이드·AMR 생산 계획

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경북 포항에 다양한 로봇을 주문받아 생산하는 ‘로봇 파운드리’가 들어선다.협동로봇부터 휴머노이드, 자율이동로봇까지 생산하고 로봇 현장 데이터와 인공지능(AI) 추론 서비스를 제공하는 국내 로봇산업 거점으로 조성된다.포항시는 경북도와 로봇기업 뉴로메카와 ‘포항 피지컬 AI 로봇 자동화 글로벌 허브 구축을 위한 투자 양해각서’를 체결했다고 10일 밝혔다.뉴로메카는 단계적으로 1800억 원을 투자해 포항시 북구 흥해읍 용한리 영일만일반산업단지에 로봇 제조·실증시설을 구축한다.1단계 사업은 올해 11월부터 내년 12월까지 약 400억 원을 투입해 공장을 짓는 것이다.이곳에서는 뉴로메카의 주력 제품인 협동로봇과 고중량 산업용 로봇을 비롯해 휴머노이드, 자율이동로봇 등을 생산한다.특히 다양한 로봇기업의 주문을 받아 제품을 위탁 생산하거나 소량 양산을 지원하는 ‘로봇 파운드리’ 역할을 맡는다.자체 생산시설을 갖추기 어려운 로봇기업들이 생산 기반을 공유할 수 있도록 해 국내 로봇산업의 제조 경쟁력을 높인다는 구상이다.2단계 사업은 2027년 이후 약 1400억 원을 추가 투자해 추진한다.로봇 현장에서 생성되는 데이터를 수집·표준화·자산화하는 ‘데이터 파운드리’와 로봇 AI 추론모델 서비스를 지원하는 ‘추론 전용 AI 데이터센터’를 구축할 계획이다.경북도와 포항시, 뉴로메카는 기존 재정 투입 방식에서 벗어나 지방자치단체 출자와 정책금융, 민간자본을 결합한 ‘지역활성화 투자펀드’를 활용해 사업을 추진한다.포항시는 이번 투자를 계기로 영일만산단에 로봇 선도기업과 협력기업을 추가 유치해 피지컬 AI 기반 첨단로봇 클러스터의 거점으로 육성할 방침이다.박종훈 뉴로메카 대표이사는 “포항 영일만산단에 들어설 로봇 파운드리는 뉴로메카의 도약은 물론 국내 로봇 생태계 전반의 경쟁력을 끌어올리는 혁신적인 거점이 될 것”이라고 말했다.