인공지능 정책 이끌 ‘대전 AI 혁신전략위원회’ 출범

산학연 전문가 등 12명 참여, AX 컨트롤타워

민선 9기 공약 실효성 높일 ‘정책자문단’ 가동

이미지 확대 인공지능 이미지. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 인공지능 이미지. 서울신문 DB

세줄 요약 대전시가 AI 혁신전략위원회를 출범해 인공지능 정책의 기본계획 수립, 성과 평가, 인프라 확충을 총괄하게 했다. 위원회는 산학연 전문가와 시 간부로 구성됐고, 4개 분과와 실무 협의체를 통해 방산·반도체·재난안전·행정 혁신 과제를 구체화한다. 대전 AI 혁신전략위원회 출범, 정책 총괄 기구 마련

산학연 전문가와 시 간부 참여, 12명 위원 구성

4개 분과·실무협의체로 AX 과제 구체화

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대전의 인공지능 정책을 총괄할 ‘AI 혁신전략위원회’가 출범했다.10일 대전시에 따르면 시청 중회의실에서 AI 혁신전략위원회 제1차 회의를 열어 위원 위촉과 함께 본격 운영에 들어갔다.앞서 시는 AI 산업 육성과 함께 시정의 AI 전환을 밝힌 바 있다. 위원회는 허태정 대전시장과 최성율 카이스트 연구부총장이 공동위원장을 맡고, 산업계·학계·연구계 등 각 분야 전문가와 시의 실·국장 등 12명으로 구성됐다. AI 정책의 기본계획 수립과 성과 평가, 기반(인프라) 확충 등을 비롯해 시정 전반의 인공지능 전환(AX)을 이끄는 핵심 기구 역할을 수행한다.현장 중심의 실효성 있는 정책 추진을 위해 사회·행정과 도시·안전, 과학·산업, 교육·인재·윤리 등 4개 분과위원회를 설치하고, 실·국과 외부 전문가가 참여하는 실무 협의체(워킹그룹)도 운영할 계획이다.시 관계자는 “위원회를 중심으로 방산 인공지능 전환 클러스터 조성과 AI 반도체 거점 육성, 스마트 재난·안전망 구축, AI 스마트 행정 혁신 등 민선 9기 핵심 공약 과제를 체계화하고 구체화할 예정”이라고 말했다.앞서 시는 AI 정책의 실행력을 높이기 위해 AI혁신국을 신설했고 실·국별 발굴 보고회를 통해 AI 활용 방안과 혁신과제를 구체화할 계획이다. 내년 1월 공포를 목표로 ‘AI 기본 조례’도 제정해 정책 추진의 제도적 기반도 마련하기로 했다.허태정 대전시장은 “AI 혁신전략위원회가 제시하는 중장기 발전 방향과 실행전략을 시정에 적극 반영하겠다”면서 “반도체·방산·바이오·우주 등 미래 전략산업의 인공지능 전환(AX)을 선도해 대전이 세계적인 인공지능 선도도시로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.시는 이날 민선 9기 공약 사업 추진과 중장기 정책에 대한 자문 역할을 담당할 정책자문단 구성도 마쳤다. 정책자문단은 이은구 단장을 비롯해 각 분야의 전문성과 현장 경험을 갖춘 52명이 참여했다.