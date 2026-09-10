국내 유일 ‘특수영상영화제’ 대전서 17일 개막…폐막작은 ‘암살자(들)’

레드카펫과 개막작 오케이 마담 2 등 21편 상영

프로젝트 피칭 신설, 기업 미팅 등 사업화 ‘기회’

이미지 확대 17일 개막하는 대전 특수영상영화제 포스터 닫기 이미지 확대 보기 17일 개막하는 대전 특수영상영화제 포스터

세줄 요약 국내 유일 특수영상 축제인 제8회 대전 특수영상영화제 DFX가 17~19일 대전컨벤션센터와 대전 신세계백화점 일원에서 열린다. 올해는 VFX와 인공지능 등 첨단 기술을 창작자·기업과 잇는 산업형 프로그램을 강화하고, 12개 부문 시상과 테크쇼, 프로젝트 피칭도 진행한다. 국내 유일 특수영상영화제 DFX, 17~19일 대전 개최

개막작 오케이 마담 2, 폐막작 암살자(들) 선정

VFX·AI 연계 산업형 프로그램과 시상 확대

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국내 유일 특수영상 축제인 ‘제8회 대전 특수영상영화제(DFX)’가 17~19일 대전에서 열린다.10일 대전시와 대전정보문화산업진흥원에 따르면 올해 영화제는 ‘Unreal on Real, 가상으로의 몰입’을 슬로건으로, 대전컨벤션센터·대전 신세계백화점 일원에서 진행한다.특수영상 기술 전문가를 발굴하고 산업 생태계 확장을 위한 DFX에서는 지난 1년간 공개된 영화·드라마 등 영상 콘텐츠 중 특수촬영·미술·소품·분장 등 특수효과 분야에서 창의성·완성도를 인정받은 작품과 기술진, 배우를 선정해 시상한다. 올해는 영화 관람을 넘어 시각특수효과(VFX)·인공지능 등 첨단 기술과 창작자·기업을 연결하는 산업형 프로그램을 강화했다.개막일인 17일 대전컨벤션센터 제2전시관에서는 레드카펫과 ‘DFX OTT 어워즈’가 열려 기술상과 연기상 등 12개 부문을 시상한다. 올해 영화 상영 건수는 11편에서 21편으로 확대한 가운데 개막작은 오케이 마담 2, 폐막작으로는 미개봉작인 허진호 감독의 ‘암살자(들)’이 선정됐다.18∼19일 메가박스 대전 신세계점에서 ‘현실에 없는 것을 진짜처럼’과 ‘현실에 있는 것을 더 진짜처럼’을 주제로 ‘DFX 테크쇼’가 열린다. 김보묵·정성호 미술감독, 피대성 분장 감독 등 국내외 특수영상 전문가가 참석해 제작 경험과 기술을 공유한다.창작자 특수영상 프로젝트 피칭이 신설돼 6개 팀에 총 1억원의 상금뿐 아니라 기업과 비즈니스 미팅 기회를 제공한다.권경민 대전시 문화체육관광국장은 “대전은 스튜디오 큐브 등 세계 수준의 제작 기반과 대덕 특구의 과학기술 역량이 연계할 수 있는 특수영상 산업의 거점”이라며 “첨단 기술과 창작, 관객이 연결되는 산업 생태계를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.