부산 관광·MICE 공공데이터, 단순 개방 넘어 새로운 서비스로 재탄생

세줄 요약
- 부산관광공사 공공데이터 민간 서비스화
- ‘부산 유니크베뉴 맵’ 서비스 개시
- 80개 MICE 시설 지도 시각화
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부산 유니크베뉴 맵 서비스 개시. 부산관광공사 제공
부산관광공사는 공사의 공공데이터를 활용한 민간 웹서비스 ‘부산 유니크베뉴 맵’이 서비스를 개시했다고 10일 밝혔다.
민간기업이 개발한 부산 유니크베뉴 맵은 공사가 개방한 MICE 관련 시설정보 80건을 기반으로 구축됐다. 유니크베뉴, 호텔·숙박시설, 컨벤션센터, 대학·기관 등 80개 시설을 지도에서 한눈에 확인할 수 있다.
기존 주소 중심의 텍스트형 공공데이터를 좌표 정보로 변환해 지도에 시각화한 점이 가장 큰 특징이다.
또 시설 유형별·구군별 필터와 시설명 검색 기능을 적용, 이용자가 행사 목적에 적합한 MICE 시설을 보다 쉽고 빠르게 비교·선택할 수 있도록 했다.
공사 측은 “단순 목록 형태 데이터가 실제 행사 기획과 장소 탐색에 활용할 수 있는 이용자 중심 공간정보 서비스로 재구성됐다”라며 “공공데이터를 단순히 개방하는 데 그치지 않고 민간 가공·서비스 개발-국민·기업 활용으로 이어지는 데이터 선순환 구조를 구현했다는 점에 의미가 있다”라고 밝혔다.
공사는 앞으로도 민간 활용 가치가 높은 공공데이터를 발굴·개방하고, 개방된 데이터가 민간 서비스 개발과 신규 비즈니스 창출로 이어질 수 있도록 데이터 활용 지원을 확대해 나갈 계획이다.
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