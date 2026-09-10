“극한호우 막는다”…구미 도개·교동에 635억원 투입

세줄 요약 구미시가 도개면 도개지구와 선산읍 교동지구에 635억원을 투입해 재해위험 정비사업을 추진했다. 소하천과 저수지 정비, 사방댐 설치, 배수펌프장 신설로 집중호우 때 침수와 하천 범람, 산사태 피해를 줄인다. 도개·교동지구 재해위험 정비사업 추진

635억원 투입해 침수·범람·산사태 대응

소하천 정비·사방댐·배수펌프장 설치

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경북 구미시는 도개면 도개지구와 선산읍 교동지구에 635억원을 들여 재해위험 정비사업에 나선다고 10일 밝혔다.사업은 기후변화로 국지성 집중호우 등 극한 기상이 잦아지는 상황에서 침수와 하천 범람, 산사태 등 재해 위험을 줄이기 위한 대책이다.먼저 집중호우 때 하천 범람과 침수 피해가 우려되는 곳인 도개지구에는 415억원이 투입된다. 소하천과 저수지를 정비하고 토석류 유출을 막는 사방댐을 설치하고 저지대에는 배수펌프장을 신설한다.교동지구에는 220억원을 들여 물길을 넓히고 상류에는 사방댐을 설치할 계획이다. 국지성 호우 때 하천의 물이 넘치는 피해가 반복되는 곳이다.시는 현재 장천지구 등 6개 지구에서 1827억원 규모의 재해위험 개선사업을 추진하는 만큼 이번에 2개 지구 추가로 재해 방재 기반을 한층 강화할 수 있게 됐다고 설명했다.김장호 구미시장은 “예측을 뛰어넘는 극한 호우가 일상화된 만큼 재난 예방 인프라 구축으로 안전 도시를 완성하겠다”고 말했다.