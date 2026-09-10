대만서 ‘세계디자인수도 부산관’ 운영…부산의 도시 매력 홍보

세줄 요약 부산시와 부산디자인진흥원이 대만 타이베이 송산문화창의공원에서 11월 8일까지 ‘WDC BUSAN 2028 부산관’을 운영했다. 부산관은 2028 세계디자인수도 부산 홍보와 함께 해양·문화·관광 매력을 소개하고, 지역기업 협업 콘텐츠와 디자인 제품, 명소를 선보였다. 대만 타이베이서 WDC 부산관 운영

세계디자인수도 부산 홍보와 도시매력 소개

지역기업 협업·디자인 명소 전시

이미지 확대 WDC BUSAN 2028 부산관 공식 키 비주얼. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 WDC BUSAN 2028 부산관 공식 키 비주얼. 부산시 제공

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부산시와 부산디자인진흥원은 11월 8일까지 대만 타이베이 송산문화창의공원 대만디자인뮤지엄에서 ‘WDC BUSAN 2028 부산관’을 운영한다고 10일 전했다.부산관은 ‘2028 세계디자인수도(WDC) 부산’ 홍보와 연계해 부산의 해양·관광 매력을 알리기 위해 마련됐다.부산관은 ‘Busan Vibe : Wave’(시민과 디자인 주체가 함께 만들어가는 부산의 도시적 흐름)란 주제로, 부산의 도시브랜드와 해양·문화·관광 등 다양한 매력을 소개하고, 세계디자인수도 홍보영상과 역대 개최 도시, 세계디자인수도 추진 과정 등을 통해 부산의 현재와 미래를 선보인다.특히 지역기업 협업 콘텐츠와 부산을 소재로 한 디자인 제품, 부산 디자인 명소 등을 함께 선보여 관람객이 부산만의 지역성과 디자인을 다양한 방식으로 경험할 수 있도록 했다.시는 부산관 운영과 연계해 대만디자인연구원과의 협력 네트워크를 활용한 국제 홍보도 추진한다.