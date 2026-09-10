경북 바이오산업 미래 한눈에…‘2026 바이오산업 엑스포’ 안동서 개막

백신·세포배양·합성생물학 등 6개 분야 기술·산업 한자리에
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2026 경북 바이오산업 엑스포가 10일 안동체육관 보조경기장에서 사흘간의 일정으로 막을 올렸다.
올해로 5회째인 이번 엑스포는 ‘첨단 바이오 미래를 여는 경북’을 주제로 오는 12일까지 안동문화예술의전당, 안동시청소년수련관 등에서 열린다.
현장에서는 SK바이오사이언스, 티리보스, 바이오솔루션, 네오켄바이오 등 77개 기업과 기관이 참가해 제품 및 기술을 전시한다.
또 첨단재생의료, 백신, 세포배양, 뷰티, 대마·천연물, 합성생물학 등 6개 분야 콘퍼런스가 열리고 수출상담회와 구매·투자 상담회와 취업 박람회가 진행된다.
개막식에서는 경북도와 안동시, 한국과학기술원(KAIST)이 ‘정밀 발효 기반 바이오·푸드테크 산업 육성’ 업무협약도 체결했다.
이번 협약은 정부의 바이오 제조·농식품 등 5대 분야 거점 조성에 맞춰 지역 특화 농식품의 경쟁력 강화를 위해서다.
협약에 따라 세 기관은 정밀 발효 기반 미래식품·바이오소재 신산업 육성, 첨단 바이오 연구개발·실증·산업화 추진, 전문인력 양성 등에 협력한다.
이철우 경북도지사는 “엑스포는 안동의 백신·실증 인프라와 포항의 R＆D 역량을 잇는 바이오·신약 밸류체인의 경쟁력을 알리는 계기가 될 것”이라며 “산업화를 이끌었던 경북이 첨단바이오 산업의 성장엔진으로 자리 잡도록 하겠다”고 말했다.
세줄 요약
- 안동서 2026 경북 바이오산업 엑스포 개막
- 77개 기업·기관 참가, 기술·제품 전시
- 백신·세포배양 등 6개 분야 콘퍼런스 진행
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