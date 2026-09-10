경북 바이오산업 미래 한눈에…‘2026 바이오산업 엑스포’ 안동서 개막

백신·세포배양·합성생물학 등 6개 분야 기술·산업 한자리에

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세줄 요약 2026 경북 바이오산업 엑스포가 안동에서 사흘 일정으로 열렸다. 77개 기업과 기관이 제품·기술을 전시하고, 백신·세포배양·합성생물학 등 6개 분야 콘퍼런스와 수출·투자 상담회, 취업 박람회도 함께 진행했다. 안동서 2026 경북 바이오산업 엑스포 개막

77개 기업·기관 참가, 기술·제품 전시

백신·세포배양 등 6개 분야 콘퍼런스 진행

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2026 경북 바이오산업 엑스포가 10일 안동체육관 보조경기장에서 사흘간의 일정으로 막을 올렸다.올해로 5회째인 이번 엑스포는 ‘첨단 바이오 미래를 여는 경북’을 주제로 오는 12일까지 안동문화예술의전당, 안동시청소년수련관 등에서 열린다.현장에서는 SK바이오사이언스, 티리보스, 바이오솔루션, 네오켄바이오 등 77개 기업과 기관이 참가해 제품 및 기술을 전시한다.또 첨단재생의료, 백신, 세포배양, 뷰티, 대마·천연물, 합성생물학 등 6개 분야 콘퍼런스가 열리고 수출상담회와 구매·투자 상담회와 취업 박람회가 진행된다.개막식에서는 경북도와 안동시, 한국과학기술원(KAIST)이 ‘정밀 발효 기반 바이오·푸드테크 산업 육성’ 업무협약도 체결했다.이번 협약은 정부의 바이오 제조·농식품 등 5대 분야 거점 조성에 맞춰 지역 특화 농식품의 경쟁력 강화를 위해서다.협약에 따라 세 기관은 정밀 발효 기반 미래식품·바이오소재 신산업 육성, 첨단 바이오 연구개발·실증·산업화 추진, 전문인력 양성 등에 협력한다.이철우 경북도지사는 “엑스포는 안동의 백신·실증 인프라와 포항의 R＆D 역량을 잇는 바이오·신약 밸류체인의 경쟁력을 알리는 계기가 될 것”이라며 “산업화를 이끌었던 경북이 첨단바이오 산업의 성장엔진으로 자리 잡도록 하겠다”고 말했다.