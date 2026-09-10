세종대, 현직자와 함께하는 ‘AI 실무 2Days’ 운영

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세종대학교 대학일자리플러스센터는 졸업생과 지역 청년을 대상으로 오는 12일과 19일 ‘AI 실무 2Days’ 프로그램을 운영한다고 10일 밝혔다.이번 프로그램은 채용공고의 AI 활용 역량 요구에 맞춰 기획된 실습형 과정이다. 참여자들은 현직자와 팀을 이뤄 직무별 채용공고 분석부터 AI 프로젝트 수행, 자기소개서 및 면접 답변 작성까지 전 과정을 경험한다. 특히 단순한 AI 도구 사용법을 넘어 기업의 실제 업무 방식을 이해하고 이를 자신의 직무 역량과 연결해 설명하는 능력을 기르는 데 중점을 둔다.세종대 대학일자리플러스센터 관계자는 “현직자와 직접 프로젝트를 수행하고 그 경험을 자기소개서와 면접 답변으로 정리하는 과정을 통해 참여자들이 변화하는 채용 환경에 AI 역량을 갖추고 실질적으로 대응할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.참가 신청은 세종대 유드림 홈페이지에서 가능하며 자세한 사항은 대학일자리플러스센터로 문의하면 된다.