서울 강서구, 16일 추석맞이 지역상품권 100억원 발행

10월 1일 공공배달앱 ‘땡겨요상품권’ 발행

이미지 확대 강서사랑상품권 추석 맞이 강서사랑상품권 발행 안내 포스터.

강서구 제공 닫기 이미지 확대 보기 강서사랑상품권 추석 맞이 강서사랑상품권 발행 안내 포스터.

강서구 제공

세줄 요약 서울 강서구가 추석을 앞두고 장바구니 부담을 덜고 지역 상권에 활력을 더하기 위해 16일 오후 1시 강서사랑상품권 100억원을 발행했다. 구매 시 5% 할인과 5% 환급이 적용돼 총 10% 혜택을 받을 수 있다. 추석 맞이 강서사랑상품권 100억원 발행

구매 5% 할인·결제 5% 환급 혜택 제공

땡겨요상품권 15% 할인 발행도 예고

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서울 강서구는 추석을 앞두고 장바구니 부담을 덜고 지역 상권에 활력을 불어넣기 위해 오는 16일 오후 1시부터 강서사랑상품권 100억원을 발행한다고 9일 밝혔다.상품권을 구매할 때 5% 할인을 받을 수 있고, 결제액의 5% 환급이 적용된다. 총 10%의 할인 혜택을 누릴 수 있는 셈이다.서울페이플러스 애플리케이션(앱)에서 1인당 월 50만원까지 구매할 수 있으며 보유 한도는 최대 150만원이다. 유효기간은 발행일로부터 5년이다.또한 구는 소상공인의 배달 중개수수료 부담을 낮추고 외식비 절감을 돕기 위해 다음달 1일 오전 10시부터 ‘땡겨요상품권’을 15% 할인된 가격으로 서울페이플러스에서 발행할 예정이다. 인당 20만원까지 구매 가능하고, ‘땡겨요’에서 주문 시 ‘(신)강서땡겨요상품권’을 선택해 사용하면 된다.진교훈 구청장은 “구민 살림에 보탬이 되고, 소상공인에게는 매출 증대로 이어지길 바란다”며 “소비자와 소상공인이 함께 체감할 수 있는 지역경제 활성화 정책을 지속해 추진하겠다”고 말했다.