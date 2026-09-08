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“전세 계약 잡아라” 텐트까지 동원해 ‘오픈런’

서늘한 가을 날씨를 보인 8일 아침 대구 달서구 한 신축 아파트 2차 전세 계약 접수 현장에서 시민들이 전날부터 텐트, 캠핑 의자 등을 동원해 대기 줄을 서고 있다. 이 아파트는 준공 후 악성 미분양 상태였으나, 기업구조조정 부동산 투자회사(CR리츠)가 매입해 가격을 낮춰 전세 분양에 나서자 시민들의 접수 열기가 뜨거웠다.

대구 연합뉴스