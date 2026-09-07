‘거동 불편 장애인, 두리발 타고 고향으로’…부산시설공단 추석 연휴 지원

세줄 요약 부산시설공단이 추석을 맞아 거동이 불편해 고향 방문이 어려운 장애인을 위해 특별교통수단 두리발을 지원한다. 지원 지역은 경남 전역과 울산, 경북 경주·청도이며, 기존 즉시콜 가능 지역은 제외된다. 신청은 8일부터 17일까지 콜센터로 받는다. 추석 연휴 장애인 고향 방문 지원

두리발 특별교통수단 한시 운영

경남·울산·경주·청도 신청 접수

이미지 확대 교통약자 특별교통수단인 ‘두리발’. 부산시설공단 제공 닫기 이미지 확대 보기 교통약자 특별교통수단인 ‘두리발’. 부산시설공단 제공

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부산시설공단은 추석을 맞아 거동이 불편해 고향 방문에 어려움을 겪는 장애인에게 교통약자 특별교통수단인 ‘두리발’을 지원한다고 7일 밝혔다.지원지역은 경남 전역과 울산, 경북 경주·청도​이며, 기존 두리발 즉시콜 이용이 가능한 지역은 이번 특별지원 대상에서 제외된다.공단은 8일부터 17일까지 희망 장애인을 대상으로 두리발 콜센터(1555-1114)를 통해 신청받는다.공단 관계자는 “거동이 불편한 장애인에게 명절 고향길은 쉽지 않은 여정”이라며 “두리발이 고향과 가족을 잇는 든든한 동행자가 되어 따뜻한 추석을 보낼 수 있도록 지원하겠다”라고 말했다.부산시설공단이 운영하는 두리발은 대중교통 이용이 어려운 교통약자의 이동 편의를 지원하기 위해 연중무휴 운영되고 있으며, 복권기금 지원을 받아 운영되고 있다.