옥천군 통합돌봄 대상자 집안 정리도 해준다

세줄 요약 충북 옥천군이 의료·요양 통합돌봄 대상자의 집을 찾아 청소와 정리, 세탁, 방역을 지원하는 클린홈서비스를 운영한다. 옥천지역자활센터가 생활 여건을 확인한 뒤 쓰레기 수거와 수납 정리, 이불 세탁, 소독을 맡아 안전한 이동 공간과 쾌적한 일상을 돕는다. 통합돌봄 대상자 가정 방문 청소 지원

정리 수납·세탁·방역까지 생활밀착 서비스

지난 3월 시작, 현재 96명 이용

이미지 확대 옥천군이 통합돌봄 대상자 가정에서 클린홈서비스를 하고 있다. 옥천군 제공. 닫기 이미지 확대 보기 옥천군이 통합돌봄 대상자 가정에서 클린홈서비스를 하고 있다. 옥천군 제공.

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충북 옥천군은 의료·요양 통합돌봄 대상자가 쾌적하게 생활할 수 있도록 ‘클린홈서비스’를 추진하고 있다고 7일 밝혔다.이 서비스는 질병이나 거동 불편 등으로 청소와 정리 정돈에 어려움을 겪는 대상자의 가정을 찾아가 주거 환경을 개선하는 생활밀착형 통합돌봄 사업이다.서비스 수행기관인 옥천지역자활센터는 생활 여건과 주거 상태를 확인한 후 생활 쓰레기 수거, 실내·외 청소, 정리 수납, 이불 세탁 등의 서비스를 제공한다.집 안에 쌓인 물건과 쓰레기를 정리해 안전한 이동 공간을 확보하고, 해충 및 감염병 예방을 위한 방역·소독도 실시한다.이 사업은 지난 3월 시작됐으며 현재까지 96명이 서비스를 제공받았다.통합돌봄 대상자 가운데 경제적인 여유로 기초연금 등을 받지 못하는 경우는 본인 부담금이 발생한다.군은 수행기관인 옥천지역자활센터에 보조금을 지원한다.군 관계자는 “읍·면 및 통합돌봄 관계기관과 협력해 도움이 필요한 가구를 발굴하고 있다”라며 “안전하고 깨끗한 주거 환경은 통합돌봄 대상자가 편안한 일상을 이어가는 데 필요한 기본적인 토대”라고 말했다.