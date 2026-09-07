꽃 피고 문화 더하고…경북 시군, ‘정원 관광’으로 관광객 잡는다

세줄 요약 경북 시군이 지역 정원을 관광 자원으로 키웠다. 경주 라원은 학생 단체 할인으로 체험형 방문을 유도하고, 청송정원은 백일홍 단지를 무료 개방해 가을 관광객을 맞는다. 김천은 민간정원 등록으로 차별화를 꾀하고, 안동은 한중일 정원 문화를 잇는 축제를 연다. 경주 라원 학생단체 할인 프로모션 운영

청송정원 백일홍단지 무료 개방과 행사

김천 민간정원 등록, 안동 정원축제 개최

산소카페 청송정원 전경. 청송군 제공 닫기 이미지 확대 보기 산소카페 청송정원 전경. 청송군 제공

김천문화예술정원 전경. 김천시 제공 닫기 이미지 확대 보기 김천문화예술정원 전경. 김천시 제공

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경북의 시군들이 지역을 대표하는 힐링 공간인 ‘정원’을 앞세워 관광객 끌기에 나섰다.경주시는 이달부터 11월까지 전국 초·중·고등학교와 경주지역 대학생을 대상으로 ‘라원 학생단체 특별 할인 프로모션’을 운영한다고 7일 밝혔다.이 기간 평일 30명 이상 단체로 방문하면 기존 1인 요금 1만 1000원에서 4000원 할인된 7000원에 이용할 수 있다. 인솔 교사는 무료다. 할인은 평일에만 적용되며 주말과 공휴일은 제외된다.라원은 신라의 정원을 현대적으로 재해석한 야외정원과 첨단 미디어아트를 활용한 실내형 디지털 전시관으로 구성돼 있다. 역사와 문화, 자연을 한 공간에서 경험할 수 있어 학생들을 위한 교육·체험형 관광 콘텐츠로도 활용되고 있다.청송군은 이달부터 산소카페 청송정원 백일홍단지 무료 개방에 들어갔다.파천면 신기리에 있는 청송정원은 13만 8000㎡ 넓은 터에 형형색색의 백일홍이 피어 있어 매년 많은 관람객이 찾는다. 백일홍 꽃밭을 따라 조성된 산책길에는 인생 사진을 남길 수 있는 다양한 포토존이 마련됐으며 버스킹 등 다양한 이벤트를 선보인다.군은 11월까지 청송의 아름다운 가을 정취를 만끽할 수 있도록 누구나 입장료 없이 정원을 찾을 수 있게 할 방침이다.군 관계자는 “지난해 산불로 어려움을 겪는 군민들에게 희망을 전하고 외지 관광객들에게는 소중한 추억을 선사할 수 있기를 기원한다”고 말했다.김천시는 지난 3일 김천문화예술정원을 김천시 제1호 민간정원으로 등록했다.김천문화예술정원은 청솔수석박물관을 기반으로 정원 공간을 더해 조성된 곳으로, 다양한 희귀 수석과 정원이 상호 작용하는 ‘수석 예술 융합형 정원’이라고 시는 설명했다.수사해당화정원, 만첩홍매정원, 철쭉정원 등 세 가지 주요 식생 테마를 중심으로 구성돼 계절별 아름다운 경관을 감상할 수 있다. 또 주차장, 카페, 관리시설, 화장실 등 필수 기반 시설을 완비했다.한편 안동시는 오는 12일부터 13일까지 이틀간 안동포타운 일원에서 ‘2026 동아시아문화도시 안동 정원 문화 축제’를 개최한다. 이번 축제는 한국·중국·일본의 정원 문화를 한자리에서 소개하고, 시민이 직접 정원을 만들고 즐길 수 있도록 구성한 참여형 행사다.