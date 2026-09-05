울진 물놀이 사고…40~50대 4명 심정지 이송

세줄 요약 경북 울진군의 바다와 계곡에서 물놀이 사고가 잇따라 발생해 40~50대 남성 4명이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌다. 해안에서는 수영하던 2명이, 계곡에서는 아이를 구하던 2명이 각각 구조됐고, 아이는 무사한 것으로 전해졌다. 울진 바다·계곡서 물놀이 사고 잇따라 발생

40~50대 남성 4명 심정지 상태로 이송

아이 구조 과정서 추가 사고, 아이는 무사

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5일 오전 경북 울진군의 바다와 계곡에서 물놀이 사고가 잇달아 발생해 4명이 심정지 상태로 병원에 이송됐다.경찰과 소방 당국 등에 따르면 이날 오전 10시 29분쯤 울진군 기성면 망양리 인근 해안에서 수영하던 사람들이 못 나오고 있다는 신고가 접수됐다.신고받고 출동한 구조대는 50대 남성 2명을 심정지 상태로 구조해 병원으로 옮겼다.오전 10시 32분쯤 근남면 수곡리의 한 계곡에서 물에 빠진 아이를 구하던 40대 남성과 50대 남성이 각각 심정지 상태로 구조돼 병원으로 옮겨졌다.물에 빠졌던 아이는 무사한 것으로 전해졌다.경찰과 소방 당국은 목격자 진술 등을 토대로 자세한 사고 경위 등을 조사하고 있다.