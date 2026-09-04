충남교사노조, 故 윤범진 교사 순직 절차 본격화

세줄 요약 충남교사노조와 유가족, 동료 교사 등이 고 윤범진 교사의 순직 인정을 신청했고, 아산교육지원청은 사망경위조사서 등 자료를 공무원연금공단에 넘겼다. 노조는 과중한 행정업무와 사망의 연관성을 심의에서 규명해야 한다고 강조했다. 순직 인정 신청서 제출, 절차 본격화

아산교육지원청, 관련 자료 공단 이송

과중한 행정업무와 사망 연관성 규명 촉구

이미지 확대 순직인정 촉구 기자회견이 열리고 있다. 충남교사노조 제공 닫기 이미지 확대 보기 순직인정 촉구 기자회견이 열리고 있다. 충남교사노조 제공

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충남교사노동조합(위원장 최재영)은 지난해 숨진 아산지역 교사 고(故) 윤범진 교사의 순직인정신청서를 아산교육지원청에 제출했다고 5일 밝혔다.유가족과 동료 교사, 법률대리인 등은 지난 1일 아산교육지원청에 윤 교사의 순직 인정 신청서를 제출했다.아산교육지원청은 3일 사망경위조사서 등 관련 자료를 공무원연금공단에 이송했다.순직 인정 절차는 소속 기관의 사실관계 확인을 거쳐 공무원연금공단 조사·확인 등으로 진행된다.충남교사노조에 따르면 고인은 수업과 학생 지도뿐 아니라 시청각·방송 및 정보화 기자재 관리 등 과중한 행정업무를 담당해 왔다.충남교사노조는 과도한 업무 부담과 고인의 사망 사이의 공무상 연관성이 순직 심의 과정에서 충분히 규명되어야 한다고 강조해 왔다.충남교사노조가 순직 인정을 촉구하며 자체적으로 진행한 온라인 서명에는 일주일도 되지 않아 2만 3000명 이상의 교육공동체와 시민이 참여했다.최재영 충남교사노조 위원장은 “심의 과정에서 고인이 감당했던 과중한 업무와 학교 행정업무구조 문제의 인과관계가 충분히 규명돼 정당한 순직 인정으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.