경기남부경찰-민간드론수색구조단, ‘실종 및 재난·집회 현장 지원’ 맞손

세줄 요약 경기남부경찰청과 민간드론수색구조단이 업무협약을 맺고 실종자 수색, 다중운집행사 인파 모니터링, 재난 지역 영상 공유 등 드론 활용 협력을 추진했다. 골든타임 확보와 현장 대응력 강화를 기대한다. 경기남부경찰청-민간드론수색구조단 업무협약 체결

실종자 수색·재난 대응·집회 인파 모니터링 협력

드론 활용으로 골든타임 확보와 현장 대응 강화

이미지 확대 경기남부경찰청(공공안전부장 유재용)과 민간드론수색구조단(단장 권희춘)이 4일 ‘실종 및 다중운집행사·재난 현장 드론비행 지원을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 경기남부경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 경기남부경찰청(공공안전부장 유재용)과 민간드론수색구조단(단장 권희춘)이 4일 ‘실종 및 다중운집행사·재난 현장 드론비행 지원을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다. 경기남부경찰청 제공

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경기남부경찰청과 민간드론수색구조단이 4일 ‘실종 및 다중운집행사·재난 현장 드론비행 지원을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.이번 협약은 변화하는 치안 환경에 선제적으로 대응하기 위해 기술 기반의 재난 대응 체계를 마련하고자 추진됐다.협약에 따라 각 기관들은 실종자 수색 지원, 다중운집행사장 인파밀집도 모니터링, 재난 지역 영상정보 공유, 인명 수색·구조 지원, 기관 간 통합 대응체계 구축 등을 경찰과 함께 추진한다.경기남부경찰청은 실종자 수색에 드론을 적극 활용해 골든타임 확보에 기여하고, 기존 재난 대응 체계의 한계를 보완해 재난 유형에 따른 맞춤형 대응이 가능할 것으로 기대한다.민간드론수색구조단 권희춘 단장은 “드론은 넓은 지역을 신속하게 탐색하고 사람이 접근하기 어려운 현장의 정보를 확보할 수 있어 실종자 수색과 재난안전 분야에서 활용 가치가 매우 크다”며 “이번 협약을 계기로 경찰과 함께 현장에서 실질적인 도움이 될 수 있도록 지속적으로 협력하겠다”고 밝혔다.경기남부경찰청 유재용 공공안전부장은 “이번 협약을 통해 민간의 전문적인 드론 운용 역량과 경찰의 현장대응 역량이 서로 시너지를 발휘할 것으로 기대된다”며 “특히 실종자 발생 시 초기 수색의 신속성과 효율성을 높이고, 다중운집행사‧재난 상황에서 위험상황을 보다 정확히 파악하고 대응하여 도민 안전을 더욱 두텁게 보호할 수 있도록 협력을 지속해 나가겠다”고 말했다.