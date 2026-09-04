사격 훈련 중 실탄 빼돌린 현직 경찰관 덜미

세줄 요약 전북경찰청이 사격 훈련 중 실탄을 외부로 무단 반출한 혐의로 정읍경찰서 소속 A 경감을 입건해 조사하고 있다. A 경감은 지급받은 35발 중 32발만 사용한 뒤 남은 3발을 숨기고, 탄피 3개를 대신 반납한 것으로 알려졌다. 사격 훈련 뒤 실탄 3발 무단 반출 혐의

탄피 3개 대신 반납, 수상한 점으로 발각

정읍경찰서 경감 직위 해제 후 수사 착수

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사격 훈련 과정에서 실탄을 빼돌린 현직 경찰관이 조사를 받고 있다.전북경찰청 광역범죄수사대는 실탄을 외부로 무단 반출한 혐의(총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 위반 등)로 정읍경찰서 소속 A(50대) 경감을 입건해 수사 중이라고 4일 밝혔다.A 경감은 지난 3일 오전 9시 30분쯤 실탄 사격 훈련을 마치고 38구경 권총용 실탄 3발을 빼돌린 혐의를 받고 있다.A 경감은 사격 훈련을 위해 지급받은 실탄 35발 가운데 32발만 쏜 뒤 나머지 3발을 숨긴 것으로 알려졌다.그는 미리 준비해 둔 탄피 3개를 대신 반납했다.반납된 탄피 35개 가운데 3개가 다른 점을 수상히 여긴 경찰이 A 경감을 불러 추궁하는 과정에서 범행 사실이 발각됐다.경찰은 A 경감을 직위 해제하고 과거 탄피를 소지하게 된 경위와 실탄 반출 목적 등을 조사하고 있다.