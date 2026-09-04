“AI로 설계 패러다임 바꾼다”… 국민대, 건축전문대학원 출범

세줄 요약 국민대가 건축전문대학원을 공식 출범하며 AI를 단순한 설계 도구가 아닌 사유와 제작의 매개체로 활용하는 ‘AI Craft’ 교육을 내세웠다. 건축설계전공과 건축학전공으로 나눠 국제 인증 체계에 맞춘 전문학위 과정을 운영한다. 국민대, 건축전문대학원 공식 출범

AI Craft 교육으로 설계 패러다임 전환

KAAB 인증 기반 국제 수준 학위 체계

이미지 확대 국민대는 지난달 31일 종합복지관에서 정승렬 총장과 국내외 건축계 관계자들이 참석한 가운데 건축전문대학원 개원식을 개최했다. 국민대 제공 닫기 이미지 확대 보기 국민대는 지난달 31일 종합복지관에서 정승렬 총장과 국내외 건축계 관계자들이 참석한 가운데 건축전문대학원 개원식을 개최했다. 국민대 제공

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국민대학교가 미래 건축 패러다임 변화에 대응하기 위해 ‘건축전문대학원’을 공식 출범했다.국민대는 지난달 31일 종합복지관에서 정승렬 총장과 국내외 건축계 관계자들이 참석한 가운데 건축전문대학원 개원식을 개최했다고 4일 밝혔다.새롭게 문을 연 대학원은 인공지능(AI)을 단순한 설계 도구가 아닌 사유와 제작의 매개체로 활용하는 ‘AI Craft’ 교육을 차별화된 전략으로 내세웠다.교육과정은 크게 건축설계전공과 건축학전공으로 나뉜다. 건축설계전공은 지원자 학력에 따라 4년제 건축학사 소지자 대상 2년 과정과 비전공자 등을 위한 3년 과정으로 운영된다. 특히 한국건축학교육인증원(KAAB)의 인증을 획득해 캔버라협약 및 유네스코-UIA 인증 체계와 연계되는 국제적 수준의 전문학위 과정을 갖췄다.국민대는 지난 2016년 3년제 건축학석사 신설을 시작으로 2024년 KAAB 인증 취득을 거쳐 이번 전문대학원 개원으로 이어지는 단계별 건축교육 고도화를 완성했다.초대 원장을 맡은 장윤규 교수는 “최고 수준의 교육 환경을 구축해 세계적 역량을 갖춘 국내 대표 전문대학원으로 자리매김하겠다”고 포부를 밝혔다.