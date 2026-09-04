“아산호, 이름이 사라졌다”…홍순철 시의원 ‘지명 주권 회복’ 촉구

세줄 요약
- 서부내륙고속도로 표지판 평택호 단독 표기 지적
- 1973년 공식 명칭 아산호, 혼용 지속 문제 제기
- 아산 정체성·지명 주권 회복 위한 대응 촉구
“평택호 하이패스 등 ‘아산호’ 사라져”
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충남 아산시의회 홍순철 의원이 제267회 제1차 정례회에서 ‘아산호’ 지명 주권 회복을 촉구하고 있다. 시의회 제공
충남 아산시의회 홍순철 의원은 아산 방조제의 ‘아산호’ 명칭이 서부내륙고속도로 표지판 등에 ‘평택호’로 표기됐다며 아산시에 지명 주권 회복 촉구에 나섰다.
4일 홍 의원에 따르면 1973년 아산 방조제 준공 당시 아산호가 공식 명칭으로 지정됐다. 하지만 1994년 평택호 관광단지 지정 이후 ‘평택호’라는 명칭과 혼용되고 있다.
홍 의원 확인 결과 최근 개통된 서부내륙고속도로 도로표지판에는 아산호가 사라진 채 ‘평택호’로 단독 표기됐다.
홍 의원은 “‘평택호휴게소’, ‘평택호 하이패스’ 등 아산호를 평택호로 잘못 표기하거나 사용하는 사례도 있다”며 “충남 아산의 정체성과 지명 주권을 지키기 위한 행정적 대응이 필요하다”고 주장했다.
노성철 서울시의원 “노들섬과 용양봉저정공원 연결해 한강 남단 문화거점 만들자”
서울시의회 노성철 의원(더불어민주당, 동작3)이 노들 글로벌 예술섬 조성사업과 용양봉저정공원을 연결해 한강 남단의 새로운 문화·관광 거점으로 조성하자고 서울시에 제안했다. 노 의원은 3일 오전 열린 서울시의회 제339회 임시회 제2차 주택공간위원회 미래공간기획관 주요업무보고에서 노들 글로벌 예술섬 조성사업의 추진 상황을 점검하고, 사업의 공간적·경제적 효과를 한강 남단과 동작구까지 확장해야 한다는 의견을 밝혔다. 노 의원은 상임위 질의 직후인 이날 오후 1시 30분, 서울시 노들예술섬계획·사업팀장들과 연석면담을 열고 구체적인 연계 방안을 집중적으로 논의했다. 이 자리에서 류삼영 동작구청장 체제가 조사한 자료를 직접 건네며, 용양봉저정공원에 시민들이 걸어서 한강 조망을 즐길 수 있는 보행형 공공예술시설을 조성해 노들 글로벌 예술섬 프로젝트와 유기적으로 결합하는 방안을 제안했다. 노들 글로벌 예술섬 조성사업은 노들섬에 수변문화공간과 하늘예술정원, 공중보행로 등을 조성하는 서울시의 대표적인 문화·관광 프로젝트다. 서울시는 수변문화공간을 우선 개방하고 하늘예술정원 등 중기 사업을 단계적으로 추진할 계획이다. 노 의원은 노들섬 내부의 기존 설계를 무리하게 변경하는
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이어 “지난해 행정사무감사에서도 해당 문제를 지적했지만 집행부의 대응이 충분하지 않았다”며 “실질적인 개선으로 이어질 수 있도록 적극 대응해야 한다”고 강조했다.
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