공주시 공장서 가스 누출, 긴급 대피…인명 피해 없어

세줄 요약 4일 새벽 충남 공주시 탄천산업단지의 황산·유황류 생산업체 공장에서 아황산가스가 누출돼 근로자 20여 명이 긴급 대피했다. 인명 피해와 화재·폭발은 없었으며, 소방은 안전조치와 방제작업을 하고 정확한 누출 원인을 조사할 예정이다. 공주시 탄천산업단지 공장서 아황산가스 누출

근로자 20여 명 긴급 대피, 인명 피해 없음

소방 방제작업·원인 조사, 시는 접근 자제 안내

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4일 오전 4시 30분쯤 충남 공주시 탄천산업단지 내 황산·유황류 생산업체 공장에서 아황산가스 누출로 공장 근로자 20여 명이 대피했다.공주소방서 등에 따르면 인명 피해는 없으며 화재나 폭발도 발생하지 않았다.누출량은 확인되지 않았지만, 해당 설비 내 아황산가스 보유량은 16㎥(1만 6000L)로 추정됐다.소방 관계자는 “안전조치 및 방제작업 실시 중이며 배관 잔류 가스가 배출 후 정확한 누출 원인을 조사할 예정”이라고 말했다.공주시는 이날 재난문자를 통해 사고 지역 접근을 자제해 달라고 안내했다.