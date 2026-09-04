심야에 물류센터 출근길 달리던 승용차…중앙분리대 충돌 40대 숨져

광주 광산구 장록동 도로 사고…경찰, 블랙박스 분석 등 경위 조사

이미지 확대 4일 0시 50분쯤 전남광주 광산구 장록동 한 도로에서 A씨(40대)가 중앙분리대를 들이받아 숨졌다. (뉴스1 제공) 닫기 이미지 확대 보기 4일 0시 50분쯤 전남광주 광산구 장록동 한 도로에서 A씨(40대)가 중앙분리대를 들이받아 숨졌다. (뉴스1 제공)

세줄 요약 4일 0시 48분쯤 광주 광산구 장록동 도로에서 물류센터로 출근하던 40대 운전자가 몰던 승용차가 중앙분리대를 들이받았다. 운전자는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 끝내 숨졌고, 경찰은 블랙박스와 현장 정황을 토대로 원인을 조사 중이다. 광주 장록동 도로서 승용차 중앙분리대 충돌

출근길 40대 운전자 심정지 후 사망

경찰, 블랙박스·현장 정황 토대로 조사

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심야 시간대 전남 광주의 한 도로를 달리던 승용차가 중앙분리대를 들이받아 40대 운전자가 숨졌다.4일 광주 광산경찰서 등에 따르면 이날 0시 48분쯤 광주 광산구 장록동의 한 도로에서 40대 A 씨가 몰던 승용차가 중앙분리대를 충돌했다.이 사고로 A 씨가 심정지 상태였고 출동한 119구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.조사 결과 A 씨는 당시 근무지인 광산구 평동의 한 물류센터로 출근하기 위해 홀로 운전하던 중 사고를 당한 것으로 파악됐다.경찰은 차량 블랙박스 영상과 사고 현장 정황 등을 토대로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.