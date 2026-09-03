경찰, 여의도 불꽃축제 현장점검…전야제부터 이틀간 안전관리 총력

세줄 요약 서울경찰청이 5일 열리는 서울세계불꽃축제 2026을 앞두고 여의도·이촌 한강공원 일대 현장점검을 했다. 전야제를 포함한 이틀간 기동대와 광역예방순찰대 등 4700여 명을 배치해 인파와 112 신고를 관리한다. 여의나루역은 혼잡 시 무정차 통과를 시행하고, 경찰은 대중교통 이용과 현장 통제 협조를 당부했다. 전야제 포함 이틀간 불꽃축제 안전관리 총력

경찰 4700여 명 투입, 도로·역사·진입로 배치

여의나루역 혼잡 시 무정차 통과 시행

이미지 확대 고범석 신임 서울경찰청장이 3일 세계불꽃축제를 앞두고 직접 현장에 나가 안전사항을 점검하고 있다. 서울경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 고범석 신임 서울경찰청장이 3일 세계불꽃축제를 앞두고 직접 현장에 나가 안전사항을 점검하고 있다. 서울경찰청 제공

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고범석 신임 서울경찰청장이 3일 불꽃축제를 앞두고 현장점검에 나섰다.서울경찰청은 오는 5일 서울 여의도와 이촌 한강공원 일대에서 개최되는 ‘서울세계불꽃축제 2026’을 맞아 불꽃축제를 관람하러 오는 시민들이 안전하게 행사를 즐길 수 있도록 안전관리를 하겠다고 밝혔다.경찰은 4일에 시작하는 전야제를 포함해 이틀간 불꽃축제에 기동대 51기, 광역예방순찰대 28개 팀 등 총 4700여 명의 경찰관을 지원해 인파 안전관리 및 112 신고 등을 처리한다.경찰은 전야제 행사가 평일 저녁 시간대에 열리는 만큼 퇴근 인파와 관람객이 동시에 몰릴 가능성에 대비해 행사장 주변 도로와 지하철역, 한강공원 주요 진·출입로에 경찰관을 배치하는 등 우발 상황에 대비하겠다고 밝혔다.행사 당일 인파가 가장 붐빌 것으로 예상되는 5호선 여의나루역은 오후 7~10시 무정차 통과를 시행한다. 예정 시간 전이라도 역사가 혼잡하는 등 통제가 필요한 경우에는 서울교통공사 측과 협의해 무정차 시간을 앞당겨 시행할 방침이라고 밝혔다.서울경찰청 관계자는 “행사장 주변에 많은 인파와 교통 혼잡이 예상되는 만큼 가급적 대중교통을 이용하고, 현장 경찰과 안전요원의 통제와 안내에 적극 협조해 달라”고 당부했다.