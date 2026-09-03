“부산 학장 비축기지 이전 해결단계로 가야”…김대식 의원, 16일 주민공청회

세줄 요약 김대식 국민의힘 의원이 16일 부산 사상구 학장동 행정복지센터에서 aT 학장 비축기지 이전을 위한 주민 공청회를 연다. 주민 요구를 모아 aT와 농식품부, 부산시 등에 전달하고 이전 필요성을 설득할 계획이다. 공청회에서는 대체시설, 재원, 이전 후 부지의 공원·체육·문화·복지 활용 방안도 함께 논의한다. 학장동 비축기지 이전 공청회 개최 예정

주민 요구 수렴 뒤 관계기관 설득 계획

이전 후 부지 공원·복지 활용안 논의

이미지 확대 김대식 국민의힘 의원(오른쪽)이 지난해 10월 홍문표 당시 한국농수산식품유통공사장에게 학장동 aT 비축기지 이전 필요 의견서’를 전달하고 있다. 김대식 의원실 제공 닫기 이미지 확대 보기 김대식 국민의힘 의원(오른쪽)이 지난해 10월 홍문표 당시 한국농수산식품유통공사장에게 학장동 aT 비축기지 이전 필요 의견서’를 전달하고 있다. 김대식 의원실 제공

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김대식 국민의힘 국회의원(부산 사상)은 한국농수산식품유통공사(aT) 학장동 비축기지 이전을 추진하기 위한 주민 공청회를 오는 16일 학장동 행정복지센터에서 연다고 3일 밝혔다.공청회에서 주민의 요구를 하나로 모으고, aT와 농림축산식품부 등 관계기관과 협의에서 비축기지 이전을 설득하는 데 활용할 방침이다.비축기지는 농수산물을 저장했다가 원활한 수급, 가격 안정 등이 필요할 때 유통하는 역할을 한다. 부산에는 학장동과 금정구 노포동, 강서구 범방동에 비축기지가 있다.학장 비축기지는 1978년에 1만 1200㎡ 규모로 지어졌다. 당시 비축기지 자리는 야산이었지만, 도심이 확장하면서 현재는 주변이 아파트 단지로 둘러싸였다.주민들은 오래전부터 비축기지 이전을 요구해 왔다. 비축기지에 대형 차량이 오가는 탓에 소음과 교통 위험에 노출된다는 이유다. 아파트 단지 한가운데 자리 잡은 비축기지가 지역 발전을 가로막는다고도 주장한다. 비축기지의 지붕에서 누수가 발생하는 등 시설 노후화도 누적됐다.aT는 2018년 학장과 노포 비축기지를 범방동으로 이전, 통합하는 방안을 추진했지만 비축 물량 증가 등을 이유로 철회했다.김 의원은 지난해 10월 1일 홍문표 aT 사장을 만나 ‘학장동 aT 비축기지 이전 필요 의견서’를 전달하고 시설 노후화와 주민 안전 문제에 대한 개선 대책을 촉구했다.공청회에서는 비축기지 이전에 필요한 대체시설과 재원, 관계기관의 역할을 살피고, 이전 후 부지를 공원·생활체육시설·문화공간·복지시설 등으로 활용하는 방안에 대한 주민 의견을 수렴한다. 공청회에서 나온 의견을 aT와 농림축산식품부, 부산시, 사상구에 전달하고 후속 협의를 이어갈 방침이다.김 의원은 “학장비축기지 이전은 더는 논의에만 머물러서는 안 되는 학장동의 숙원이며, 이제는 주민의 뜻을 모아 대체시설과 재원, 부지 활용까지 실제 해결 단계로 가야 한다”면서 “관계기관을 설득하고 조정해 주민이 체감할 수 있는 결과가 나올 때까지 책임 있게 챙기겠다”고 밝혔다.