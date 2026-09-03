부산시·삼성중, R＆D센터 확장 양해각서…조선·해양산업 미래 경쟁력 강화

세줄 요약 부산시와 삼성중공업이 부산 R&D센터 확장 투자 양해각서를 체결했다. 삼성중공업은 미국 델핀사 FLNG 수주로 업무가 급증하자 문현금융단지로 센터를 확장 이전하고, 2028년까지 해양 설계·연구 인력을 신규 채용할 계획이다. 센터 기능도 영업·연구·IT까지 넓혀 통합설계 거점으로 키운다. 부산시·삼성중공업, R&D센터 확장 MOU 체결

86억원 투자·문현금융단지로 확장 이전 추진

해양 설계·연구 인력 채용, 통합거점 확대

이미지 확대 부산시와 삼성중공업, 9일 삼성중공업 부산 R＆D센터 확장을 위한 투자 양해각서 체결. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시와 삼성중공업, 9일 삼성중공업 부산 R＆D센터 확장을 위한 투자 양해각서 체결. 부산시 제공

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부산시와 삼성중공업은 9일 삼성중공업 부산 R＆D센터 확장을 위한 투자 양해각서를 체결했다.삼성중공업은 최근 수주에 성공한 미국 델핀사 FLNG(Floating Liquefied Natural Gas· 바다 위에서 천연가스를 채취·액화·저장·하역까지 수행하는 대형 부유식 플랜트) 설계 등 부산센터 업무가 급증함에 따라 확장이전과 함께 대규모 신규 채용을 추진한다.삼성중공업은 86억원을 투자해 부산 남구 문현금융단지 내 1천700평 규모로 확장 이전하며, 2028년까지 해양 설계·연구인력을 신규 고용할 계획이다.삼성중공업은 이번 투자를 통해 단순 상세설계 지원에 머물던 부산센터의 초기역할을 넘어 설계외 영업, 연구 및 정보 기술(IT) 부서에 이르기까지 센터의 업무를 확대해 해양 사업 전 과정을 아우르는 통합설계 거점으로 구축할 예정이다.부산시 측은 “이번 투자는 대기업의 핵심 연구기능을 지역으로 유치한 대표적인 투자유치 사례“라며 ” 부산의 산업경쟁력을 한층 강화하고 조선·해양 분야를 비롯한 미래 신산업 육성을 촉진하는 마중물이 될 것“이라고 기대했다.