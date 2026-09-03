새만금신항 향한 막판 구애…정성주 김제시장은 삭발

세줄 요약 행정안전부 중앙분쟁조정위원회의 새만금신항 관할 결정을 앞두고 김제시가 시민·어민 500여 명과 결의대회를 열었다. 정성주 시장은 삭발하며 공정하고 책임 있는 심의를 촉구했고, 군산시는 충분한 논의가 끝났다며 계획대로 결정해야 한다고 맞섰다. 김제시, 새만금신항 공정심의 촉구 결집

정성주 시장 삭발, 책임 판단 요구

군산시, 충분한 숙의 끝 결정 주장

이미지 확대 정성주 김제시장 삭발. 김제시 제공 닫기 이미지 확대 보기 정성주 김제시장 삭발. 김제시 제공

이미지 확대 새만금항 신항 크루즈 선착장 조감도. 전북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 새만금항 신항 크루즈 선착장 조감도. 전북도 제공

이미지 확대 새만금신항 관할결정 공정심의 촉구 제4차 결의대회. 김제시 제공 닫기 이미지 확대 보기 새만금신항 관할결정 공정심의 촉구 제4차 결의대회. 김제시 제공

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행정안전부 중앙분쟁조정위원회의 새만금신항 관할 결정을 앞두고 인접 지자체가 막판 결집에 나섰다.전북 김제시는 새만금 미래 김제시민연대와 3일 새만금 제2호 방조제에서 시민과 어민 등 500여 명이 참여한 가운데 ‘새만금신항 관할결정 공정심의 촉구 제4차 결의대회’를 개최했다고 밝혔다. 새만금 제2호 방조제는 새만금신항을 마주하고 있다.이날 참석자들은 그동안 중분위 위원 구성과 심의 과정에서 제기된 공정성·숙의 부족 등의 문제를 지적하며 공정한 심의를 촉구했다.특히 정 시장은 삭발식을 갖고 중분위의 공정하고 책임 있는 판단을 촉구했다. 정 시장은 “오늘의 결단은 김제시민과 어민, 그리고 김제의 미래를 걱정하는 모든 분들의 목소리가 정부와 중앙분쟁조정위원회에 온전히 전달되기 위함이다”며 “저 한 사람의 결단이 아니라 생업을 뒤로하고 이곳까지 달려온 시민들과 새만금 바다를 삶의 터전으로 지켜온 어민들, 김제의 미래를 걱정하는 모든 분들의 간절한 마음을 담은 것”이라고 말했다.정 시장은 새만금신항 관할 문제가 단순한 행정구역의 문제가 아닌 향후 김제의 발전과 시민들의 미래를 좌우할 중대한 사안으로 규정하고 끝까지 시민들과 함께하겠다는 책임과 의지를 분명히 했다.정 시장은 “우리가 지금 바라보고 있는 새만금신항은 김제의 미래와 직결된 중요한 공간”이라며 “그 관할 결정은 어떠한 의문도 남지 않도록 충분히 검증하고 법과 원칙에 따라 공정하게 이루어져야 한다”고 강조했다.김제는 그동안 중분위 위원 구성과 심의 과정에서 제기된 공정성·숙의 부족 등의 문제를 지적하며 대통령 탄원서 제출을 시작으로 세종시와 청와대에서 총 세 차례 집회를 개최했다. 시민들은 법과 원칙에 따른 공정하고 신중한 관할 결정을 지속적으로 요구하고 있다.반면 군산시는 충분한 숙의 과정을 거친 만큼 계획대로 신항 관할권을 결정해야 한다는 입장이다. 군산시 관계자는 “2023년부터 방파제와 신항 전체를 놓고 많은 논의가 있었고 신항 관련해 7번의 회의를 열어 충분한 심의를 끝냈다”며 “계획대로 관할권을 결정해야 연말에 항만 개항이 가능하다”고 말했다.행안부 중분위는 4일 새만금 신항 매립지 관할권을 심의할 예정이다. 중분위 의결 결과는 행안부 장관의 결재를 거쳐 10일 이내에 공고될 전망이다. 새만금신항 2선석은 오는 12월 개항을 앞두고 있다.