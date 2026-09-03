광주비엔날레 ‘대만관’ 논란...중국 작가단 전격 철수

중국 파빌리온 참여한 작가·큐레이터단 전시 철수 선언

“대만관 명칭 복원으로 예술에 정치 개입” 일제히 반발

국가관·기관관 구분하려다 양안 외교전 번진 비엔날레

이미지 확대 제16회 광주비엔날레 중국 파빌리온 전시 참여 작가들이 3일 오전 광주시립미술관 하정웅미술관에서 ‘대만 파빌리온’ 명칭 논란으로 촉발된 양안 갈등과 관련해 전시 철수 의사를 밝히고 있다. 서미애 기자 닫기 이미지 확대 보기 제16회 광주비엔날레 중국 파빌리온 전시 참여 작가들이 3일 오전 광주시립미술관 하정웅미술관에서 ‘대만 파빌리온’ 명칭 논란으로 촉발된 양안 갈등과 관련해 전시 철수 의사를 밝히고 있다. 서미애 기자

이미지 확대 제16회 광주비엔날레 중국 파빌리온 전시 참여 작가들이 철수 의사를 밝힌 3일 오전 광주시립미술관 하정웅미술관에 중국 측이 준비하던 작품들이 설치되지 못한 채 놓여 있다. 서미애 기자 닫기 이미지 확대 보기 제16회 광주비엔날레 중국 파빌리온 전시 참여 작가들이 철수 의사를 밝힌 3일 오전 광주시립미술관 하정웅미술관에 중국 측이 준비하던 작품들이 설치되지 못한 채 놓여 있다. 서미애 기자

세줄 요약 개막을 이틀 앞둔 광주비엔날레에서 ‘대만 파빌리온’ 명칭을 둘러싼 논란이 커졌다. 재단은 행정상 조치라고 했지만 대만 측 반발과 중국 측의 정치적 해석이 맞서며, 결국 중국 작가·큐레이터단이 전원 철수를 선언했다. 대만 파빌리온 명칭 논란, 중국 작가단 철수 선언

재단의 행정 조치 설명과 대만 측 반발, 명칭 복원

광주비엔날레, 양안 갈등 속 정치 중립성 논란 확산

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

제16회 광주비엔날레가 개막을 이틀 앞두고 중국 측 전시팀의 전격 철수라는 파국을 맞았다. ‘대만 파빌리온(Taiwan Pavilion)’ 명칭을 둘러싼 논란이 중국과 대만의 양안(兩岸) 갈등으로 번진 것이다.광주비엔날레 중국 파빌리온에 참여할 예정이던 중국 작가·큐레이터단은 3일 광주시립미술관 하정웅미술관에서 긴급 기자회견을 열고 “전원 철수한다”고 선언했다.중국 측 대표 발언자로 나선 루안 웨라이 작가는 “중국 작가들은 광주비엔날레를 매우 중요하게 생각해왔고 전시를 위해 적극적으로 준비했다”고 밝혔다. 이어 “주최 측이 대만 전시 참가와 관련해 잘못된 명칭을 공식 사용하면서 정치적 요소가 예술 영역에 개입했다”고 주장했다.그는 “이를 받아들일 수 없다”며 “강력한 항의의 뜻으로 전시 철수를 만장일치로 결정했다”고 했다.회견은 성명 발표 뒤 불과 3분 만에 끝났다. 중국 측은 취재진의 질문도 받지 않았다.발단은 ‘대만 파빌리온’ 명칭이었다. 광주비엔날레의 파빌리온 프로젝트는 각국 작가들이 광주 곳곳의 전시공간에서 국가·기관별 전시를 선보이는 국제교류 프로그램이다. 올해는 30개국이 참여해 23개 전시 거점에서 전시를 진행할 예정이었다.대만 측 참가 기관인 국립대만미술관은 당초 전시관 명칭을 ‘대만 파빌리온’으로 표기하는 방안을 추진했다. 그러나 광주비엔날레재단은 지난 6월 명칭을 기관명인 ‘NTMoFA’로 변경했다.재단은 국가관과 기관관을 구분하기 위한 운영 원칙과 계약에 따른 행정적 조치라고 설명했다. 정치적 검열이나 외부 개입은 아니라고 했다.그러나 대만 측이 반발했다. 국내외 미술계에서도 정치적 검열 논란이 제기됐다. 지난달 18일 예정됐던 대만 측 작품 반입과 설치가 지연되면서 비엔날레 개막 차질 우려까지 나왔다.재단은 결국 물러섰다. 지난달 24일 공식 사과문을 낸 데 이어 25일 국립대만미술관의 신청을 받아들여 ‘대만 파빌리온’ 명칭 사용을 최종 승인했다.불씨는 곧 중국으로 옮겨붙었다.중국 측은 ‘대만 파빌리온’이라는 명칭 사용을 대만을 별도의 국가처럼 인정하는 정치적 행위로 받아들인 것으로 보인다. 대만 측 반발을 수용한 재단의 결정이 중국 측에는 예술행사에 대한 정치적 개입으로 비친 것이다.결국 중국 작가단은 전시 철수를 선택했다.국가관과 기관관을 구분하려던 행정적 명칭 논란이 대만 측 반발과 재단의 명칭 복원, 중국 측 전시 철수로 이어졌다. 국제 미술행사인 광주비엔날레가 양안 갈등의 한복판에 서게 된 것이다.‘예술의 자율성’을 앞세워 출범한 국제행사가 국가 간 정치 갈등에 휘말리면서 광주비엔날레의 운영 방식과 국제행사로서의 정치적 중립성을 둘러싼 논란도 불가피할 전망이다.