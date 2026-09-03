“해외 펀드로 고수익”…세무사 행세 30대, 교사와 짜고 200억대 투자 사기

동료 교사·가족 등 36명 속여 210억 탕진… 경찰, 피의자 구속영장 신청

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세줄 요약 광주에서 현직 중학교 교사가 연루된 200억 원대 투자 사기 사건이 발생했다. 30대 여성 A씨는 세무사를 사칭해 해외 사업과 펀드 투자로 고수익을 내주겠다며 36명에게서 210억 원을 받아 챙긴 혐의를 받는다. 경찰은 A씨의 구속영장을 신청하고 공모 여부를 수사 중이다. 세무사 행세 30대, 교사와 공모한 투자 사기

주변인 36명에게 210억 원 투자금 편취

경찰, 구속영장 신청과 공모 여부 수사

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현직 중학교 교사가 연루된 200억 원대 대규모 투자 사기 사건이 발생해 경찰이 주범에 대해 구속영장을 신청하는 등 수사에 속도를 내고 있다.광주경찰청 반부패경제범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등의 혐의로 30대 여성 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 3일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 지인인 광주 모 중학교 교사 B(40대·여)씨와 모의해 주변인 36명으로부터 투자금 명목으로 총 210억 원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다. 조사 결과 A씨는 “해외 사업과 펀드 등에 투자하면 높은 수익을 돌려주겠다”며 피해자들을 다단계 방식으로 끌어들인 것으로 드러났다.피해자는 대부분 B씨의 동료 교사와 그 가족, 친인척 등 가까운 지인들인 것으로 파악됐다. B씨의 신분과 친분을 믿고 대출까지 받아 투자금을 맡겼다가 막대한 피해를 본 것으로 알려졌다.경찰은 B씨를 상대로 접수된 다수의 고소장을 바탕으로 수사에 착수했다. 수사가 진행되자 B씨는 자신 역시 A씨에게 속은 피해자라고 주장하며 A씨를 경찰에 고소한 상태다.평소 세무사를 행세해 온 A씨는 특별한 직업이 없으며, 피해자들에게 가로챈 돈은 선물지수 투자 실패 등으로 전액 탕진했다고 진술한 것으로 확인됐다.경찰은 A씨의 구속 여부가 결정되는 대로 A씨와 B씨 사이의 실제 공모 여부, 자금 흐름 및 추가 피해 규모 등 정확한 사건 경위를 집중 조사할 방침이다. 한편 광주시교육청도 현직 교원이 연루된 이번 사건의 사실관계를 확인하며 자체 조사에 나섰다.