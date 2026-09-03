부산 예인선 침몰 밤샘 수색에도 실종자 6명 못찾아

세줄 요약 부산 오륙도 앞바다에서 전복된 예인선의 실종자 6명을 찾기 위해 해경과 군이 선박 19척과 항공기 3대를 동원해 밤샘 수색을 했지만 성과가 없었다. 깊은 수심과 강한 바람, 거센 조류가 수색을 어렵게 했고, 조명탄 270발과 무인잠수정도 투입됐다. 오륙도 앞바다 예인선 전복·침몰 사고 발생

해경·군, 선박 19척·항공기 3대 밤샘 수색

실종자 6명 미발견, 수심·조류가 난항

이미지 확대 지난 2일 부산 오륙도 동쪽 9㎞ 지점에서 예인선 A호가 전복돼 있다. 부산해경 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 2일 부산 오륙도 동쪽 9㎞ 지점에서 예인선 A호가 전복돼 있다. 부산해경 제공

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지난 2일 부산 오륙도 앞바다에서 예인선이 전복되면서 실종된 6명을 찾기 위해 해경과 군이 야간수색을 벌였지만, 실종자를 발견하지 못했다.3일 부산해양경찰서에 따르면 전날 오후 7시부터 이날 오전 6시까지 선박과 항공기를 동원해 야간수색을 벌였다.예인선이 침몰한 지점을 중심으로 가로 25㎞, 세로 12㎞ 해역을 15개 구간으로 나눠 해경과 해군 함정 각 11척, 4척, 관공선 4척 등 총 19척이 수색 작업을 벌였다. 해경과 해군의 항공기 3대도 수색에 투입됐다.수색 과정에서는 시야를 확보하기 위해 항공기에서 야간 수색용 조명탄 270발을 투하하며 빛을 밝혔다. 해군 광양함의 무인잠수정도 수중 수색에 투입했다.하지만, 사고 해역의 수심이 깊은 데다 바람이 강하고 조류도 거세 수색에 어려움을 겪고 있다.다행히 전날 오후 기준 오륙도 인근 해역 수온은 25.1도로 높은 편이다. 국제 항공 해상 수색 구조 매뉴얼에 따르면 해상 사고 실종자의 최대 생존 가능 시간은 수온이 섭씨 20도 이상일 때 40시간 이상이다.부산 선적 286t급 예인선 A호는 전날 오후 1시 29분께 오륙도 동쪽 약 9㎞ 해상에서 전복됐으며, 약 2시간 만에 완전히 침몰했다. 사고 지점 수심은 87m다.이 선박에는 한국인 6명, 인도네시아인 2명이 타고 있었다. 이 중 인도네시아인 1명은 사고 지점에 있던 상선이 구조했다. 또 해경이 선내에서 한국인 선원 1명을 의식이 없는 상태로 발견해 병원으로 이송했지만 숨졌다.