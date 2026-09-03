국내 최대 모터스포츠 축제 ‘전남광주GT’ 12일 영암서 시동

12~13일 이틀간 영암 국제자동차경주장…통합에 맞춰 명칭 변경

‘전남내구·스포츠바이크’ 등 7개 종목 150여대 참가 ‘스피드축제’

가상레이싱·카트체험·미니카경주·에이핑크 축하 공연 등도 마련

이미지 확대 지난해 영암 국제자동차경주장에서 치러진 ‘전남GT’ 피트워크 현장. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 영암 국제자동차경주장에서 치러진 ‘전남GT’ 피트워크 현장. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 전남GT가 전남광주GT로 이름을 바꾸고 12~13일 영암 국제자동차경주장에서 열린다. 전남·광주 통합을 계기로 미래 도약을 내세우며, 7개 종목 150여대가 출전해 예선·결승과 축하공연, 체험행사를 함께 진행한다. 전남GT, 전남광주GT로 명칭 변경해 개최

12~13일 영암 국제자동차경주장서 진행

7개 종목 150여대 참가, 통합 상징 부각

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국내 최대 규모 모터스포츠 축제인 ‘전남GT(Grand Touring)’가 전남광주통합특별시의 출범에 맞춰 ‘전남광주GT’로 대회 명칭을 변경, 오는 12~13일 이틀간 영암 국제자동차경주장에서 진행된다.‘9월, 이제 함께 달립니다!’라는 주제로 펼쳐지는 이번 대회는 지난 10년간 전남GT가 걸어온 발자취와 성과를 돌아보고, 전남·광주의 통합을 계기로 미래를 향해 도약하는 대표 모터스포츠 행사로 마련됐다.전남GT는 F1대회 중단 이후 국제자동차경주장 활성화와 지속가능한 모터스포츠 기반 구축을 위해 시작됐다. 다양한 종목을 아우르는 통합형 모터스포츠 축제에서 출발해 지난 2017년 공인대회로 출범했다. 이후 자동차와 모터사이클 경주 등 다양한 종목을 계속 개최하며 국내 대표 종합 모터스포츠 대회로 성장했다.올해 전남광주GT 대회엔 대표 종목인 ‘전남내구’를 포함해 ‘토요타 가주 레이싱 6000’, ‘프로토타입 ＆ TC2000’, ‘프리우스 PHEV’, ‘알핀’, ‘스포츠바이크400’, ‘짐카나’ 등 모두 7개 종목에 150여대가 참여한다. 12일 예선과 피트워크가 진행되며 13일엔 개막식과 그리드워크, 걸그룹 에이핑크(Apink)의 축하공연, 종목별 결승전이 펼쳐진다.또한 가상레이싱, 카트체험, 미니카경주, 버블쇼 등 모터스포츠를 주제로 한 다양한 체험 프로그램을 운영해 지역민과 가족 단위 관람객이 함께 즐기는 축제의 장으로 치러진다.전남광주통합특별시 관계자는 “2026 전남광주GT는 지난 10년간 전남GT가 걸어온 성과를 기념하는 동시에 전남과 광주가 하나된 미래를 향해 새롭게 출발하는 의미 있는 행사”라며 “국내 모터스포츠의 화합과 지역 통합의 상징성을 담아 전남광주를 대표하는 스포츠 콘텐츠로 발전시키겠다”고 말했다.2026 전남광주GT 대회는 무료 관람으로, 메인 관람석에서 유튜브·치지직·SOOP 등 온라인 채널을 통해 실시간으로 대회 진행상황을 시청할 수 있다.