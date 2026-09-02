부산 오륙도 해상서 선박 전복… 실종자 6명 수색

한국인 6명 탑승… 끝내 1명 사망

인도네시아인 2명 중 1명은 구조

사고 발생 2시간 만에 완전 침몰

이미지 확대 배 위 매달린 선원… 필사의 구조 2일 오후 부산 오륙도 앞바다에서 예인선 전복 사고가 발생한 가운데 뒤집힌 배 바닥에 매달린 인도네시아 선원이 구조되고 있다. 예인선에 타고 있던 8명 중 무의식 상태로 발견된 한국인 1명은 결국 숨졌다. 해경은 실종된 나머지 6명을 수색 중이다.

부산해양경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 배 위 매달린 선원… 필사의 구조 2일 오후 부산 오륙도 앞바다에서 예인선 전복 사고가 발생한 가운데 뒤집힌 배 바닥에 매달린 인도네시아 선원이 구조되고 있다. 예인선에 타고 있던 8명 중 무의식 상태로 발견된 한국인 1명은 결국 숨졌다. 해경은 실종된 나머지 6명을 수색 중이다.

부산해양경찰서 제공

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세줄 요약 부산 오륙도 동쪽 해상에서 8명이 탄 286t 예인선이 전복돼 1명이 숨지고 6명이 실종됐다. 인도네시아인 1명은 구조됐고, 한국인 선원 1명은 발견됐지만 병원 이송 뒤 사망했다. 해경과 해군은 함정과 항공기를 동원해 수색 중이다. 오륙도 해상 예인선 전복, 1명 사망 6명 실종

인도네시아인 1명 구조, 한국인 1명 사망 확인

해경·해군 함정·항공기 투입, 실종자 수색

2026-09-03 10면

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부산 앞바다에서 8명이 탄 선박이 전복돼 1명이 숨지고 6명이 실종됐다.2일 부산해양경찰에 따르면 이날 오후 1시 29분쯤 오륙도 동쪽 9㎞ 해상에서 286t 규모의 예인선이 전복됐다고 상선 A호가 부산항 해상교통관제센터에 신고했다.예인선은 이날 오전 10시 15분쯤 A호를 예인하기 위해 부산항관공선부두에서 출항했으며 A호 주변에서 전복됐다. 예인선에는 한국인 6명, 인도네시아인 2명 등 모두 8명이 타고 있었다.승선원 중 50대 인도네시아인 1명은 사고 발생 약 20분 만에 A호에 의해 구조됐다. 이어 오후 2시 14분쯤 중앙해양특수구조단이 예인선 내부에서 50대 한국인 선원을 발견했다.의식이 없는 상태로 구조된 이 선원은 응급처치를 받으며 인근 민락항으로 이송됐고, 민락항에서 대기하던 119 구급대가 이 선원을 병원으로 이송했지만 결국 사망 판정을 받았다.해경은 지역구조본부 대응 3단계를 발령하고 연안구조정 13척과 항공대, 중앙해양특수구조단 등을 사고 해역에 보내 실종된 나머지 선원 6명을 찾고 있다. 해군도 수상함구조함인 광양함, 참수리 고속정, 항공기 2대 등을 실종자 수색에 투입했다.하지만 사고 해역이 조류가 강하고 파고가 높아 구조 작업에 어려움을 겪고 있다. 사고 당시 기상 상황은 파고 1~1.5ꏭ, 초속 4~6ꏭ였다. 예인선은 전복된 지 약 2시간 만인 오후 3시 27분쯤 완전히 침몰했다. 사고 해역 수심은 약 87m다.사고 보고를 받은 이재명 대통령은 “가용 자원을 총동원해 인명을 구조하고 사고 수습에 만전을 기하라”고 지시했다.