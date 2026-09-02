코레일·SR 통합 첫 추석 승차권 예매…3일 교통약자부터 시작

노선별 예매에서 차종·노선별 방식으로 전환

교통약자 사전 예매 시 인증 절차 필요해 주의

이미지 확대 코레일과 SR 통합 후 첫 추석 명절 승차권 예매가 3일부터 시작된다. 코레일 사옥과 KTX. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 코레일과 SR 통합 후 첫 추석 명절 승차권 예매가 3일부터 시작된다. 코레일 사옥과 KTX. 서울신문 DB

세줄 요약 코레일과 SR 통합 후 첫 추석 승차권 예매가 3일부터 시작한다. 23~27일 운행 열차를 대상으로 코레일+ 앱과 명절 전용 웹페이지에서 비대면 예매한다. 교통약자 사전 예매는 3~4일, 일반 예매는 7~11일 진행된다. 코레일·SR 통합 뒤 첫 추석 예매 시작

교통약자 사전 예매 3~4일 먼저 진행

일반 예매 7~11일, 노선별 순차 실시

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코레일(한국철도공사)과 SR 통합 후 첫 추석 명절 승차권 예매가 3일부터 시작된다.2일 코레일에 따르면 추석 명절 승차권은 23~27일까지 5일간 운행하는 열차다. 예매는 모바일 앱 ‘코레일+’와 홈페이지(www.korail.com) ‘명절 전용 웹페이지’에서 비대면으로 진행되며 ‘통합 회원’ 전환 및 가입을 마쳐야 한다.코레일 회원은 자동 전환되지만 SR만 가입한 회원은 통합 회원으로 가입·전환해야 한다.열차 통합 운행에 따라 운행 열차 예약 방식도 변화돼 주의가 필요하다. 우선 3~4일은 교통약자 사전 예매가 오전 9시부터 오후 3시까지 진행된다. 대상은 65세 이상 고령자, 장애인복지법에 따른 등록 장애인, 국가유공자(교통지원 대상), 임산부 등이다. 경로 회원을 제외한 사전 예매 대상자는 명절 예매 전용 웹페이지에서 인증 절차를 거쳐야 한다.전 국민 대상 일반 예매는 7∼11일 5일간 오전 7시부터 오후 1시까지 진행된다. 7일은 ITX 새마을 등 전 노선 여객열차가 대상이다. 8일은 KTX 경전·강릉·동해·중앙·중부내륙선이다. 9일은 용산역에서 출발·도착하는 KTX 호남·전라선이다. 10일은 수석역 출발·도착하는 경부·경전·동해·호남·전라선 등이다. 서울역에서 출발·도착하는 KTX 경부선은 11일에 진행한다.코레일은 추석 예매에 대비해 웹 서버와 인터넷 회선, 대량 접속 제어기 등을 증설했고 시스템 안정성 검증을 위해 232회 모의 테스트를 진행했다. 5~6일 명절 전용 웹페이지에서 추석 예매 ‘사전 체험 서비스’도 진행한다.