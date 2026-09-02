구석구석 인제 여행…시티투어버스 ‘부릉’

백담사·자작나무숲 2개 노선

숲·농촌·족욕·카트 체험 다채

이미지 확대 강원 인제군이 4일부터 시티투어버스를 운행한다. 사진은 운행 코스 중 하나인 백담사 앞 계곡. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 강원 인제군이 4일부터 시티투어버스를 운행한다. 사진은 운행 코스 중 하나인 백담사 앞 계곡. 서울신문 DB

이미지 확대 강원 인제군은 4일부터 시티투어버스를 운행한다. 사진은 운행 코스 중 하나인 자작나무숲. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 강원 인제군은 4일부터 시티투어버스를 운행한다. 사진은 운행 코스 중 하나인 자작나무숲. 서울신문 DB

세줄 요약 인제군이 시티투어버스를 처음 도입해 4일부터 11월까지 매주 금·토요일 2개 노선을 운영한다. 백담사·냇강마을 노선과 자작나무숲 노선으로 구성하고, 이용요금 1만원은 전액 지역화폐로 환급해 관광과 지역경제를 함께 살린다. 시티투어버스 첫 도입, 관광 동선 확장

백담사·자작나무숲 등 2개 노선 운영

지역화폐 환급, 축제 특별 노선도 마련

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강원 인제군이 시티투어버스를 처음으로 도입했다.군은 오는 4일부터 11월까지 매주 금요일과 토요일 시티투어버스 2개 노선을 운영한다고 2일 밝혔다. 금요일에는 백담사·냇강마을, 토요일에는 자작나무숲 노선을 이용할 수 있다.백담사·냇강마을 노선은 여초서예관에서 백담마을, 백담사, 냇강마을을 경유한다. 여초서예관에서는 해설사와 함께 전시를 관람하고, 냇강마을에서는 농촌 체험을 할 수 있다.자작나무숲 노선은 인제스피디움과 하추리산촌마을, 자작나무숲, 햇살마을을 연결한다. 카트 체험과 자작나무숲 탐방, 족욕 체험 등의 프로그램으로 구성됐다.시티투어버스 이용요금은 1만원이고, 전액 지역화폐(인제사랑상품권)로 환급한다. 이용 예약은 인제군 관광포털 ‘지금여기인제’에서 받는다.군은 지역 내 대표 축제 중 하나인 가을꽃축제가 열리는 24일부터 다음 달 11일까지 축제장인 용대관광단지와 여초서예관, 백담사를 잇는 특별 노선도 운영한다. 단 추석 당일인 25일은 운행하지 않는다.또 군은 향후 한계산성을 중심으로 한 정규 노선도 개설할 계획이다. 시티투어버스는 군이 고향사랑기금으로 추진하는 1호 사업이다.김장웅 군 지역발전과장은 “지역 경제에 활력을 더하기 위해 시티투어버스를 기획했다”며 “관광객이 더 오래 인제에 머물 수 있도록 내실 있게 운영하겠다”고 말했다.