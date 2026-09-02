광운대 HUSS, 1단계 성과공유회… 글로벌 융합인재 양성 박차

세줄 요약 광운대 글로벌 공생 HUSS 사업단이 노보텔 앰배서더 서울 동대문에서 1단계 성과공유회를 열었다. 국민대·선문대·영남대·호남대 등 5개 대학이 참여해 성과를 결산하고, 우수사례와 비교과 프로그램 결과를 공유했다. 학생 의견도 수렴하며 2단계 전략을 논의했다. 광운대 HUSS, 1단계 성과공유회 개최

5개 참여대학 성과 결산과 전략 논의

공동융합캠프·AI 프로그램 성과 공유

이미지 확대 광운대학교 글로벌 공생 인문사회융합인재양성(HUSS) 사업단이 지난달 28일 노보텔 앰배서더 서울 동대문에서 글로벌공생컨소시엄 1단계 사업 성과공유회에서 기념 촬영을 하고 있다. 광운대 제공 닫기 이미지 확대 보기 광운대학교 글로벌 공생 인문사회융합인재양성(HUSS) 사업단이 지난달 28일 노보텔 앰배서더 서울 동대문에서 글로벌공생컨소시엄 1단계 사업 성과공유회에서 기념 촬영을 하고 있다. 광운대 제공

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광운대학교 글로벌 공생 인문사회융합인재양성(HUSS) 사업단이 지난달 28일 노보텔 앰배서더 서울 동대문에서 1단계 사업 성과공유회를 개최했다고 2일 밝혔다.이번 행사는 광운대를 비롯해 국민대, 선문대, 영남대, 호남대 등 5개 참여대학이 모여 1단계 사업 성과를 결산하고 2단계 사업 추진 전략을 논의하기 위해 마련됐다.1부에서는 이혜영 총괄단장의 1단계 사업 성과 발표에 이어 조은별 WeGO 사업본부장의 기조연설이 진행됐다. 이어진 2부에서는 5개 대학의 우수사례와 공동융합캠프, 해외 현장형 프로그램, 생성형 AI 활용 실무 역량 강화 등 10개 비교과 프로그램의 성과가 공유됐다. 3부에서는 학생들의 현장 의견을 수렴하고, 각 대학 사업단장들이 향후 2단계 사업 추진 방향을 발표했다.이혜영 단장은 “1단계 사업을 통해 축적한 성과를 바탕으로 다음 단계의 방향을 모색하는 뜻깊은 자리였다”며 “참여대학 간 협력을 강화해 학생들이 전공과 경계를 넘어 글로벌 공생의 가치를 실천하는 융합인재로 성장하도록 지원하겠다”고 밝혔다.한편, 글로벌 공생 HUSS 컨소시엄은 인문사회 융합인재 양성을 목표로 2024년부터 교육부와 한국연구재단의 재정 지원을 받아 운영되고 있다.