해외서 4번째… 미국령 괌에 제주올레길 생긴다

제주올레, 일본·몽골 이어 네 번째 자매의 길

제주올레·괌정부관광청과 괌올레 개발 업무협약

-제주올레 루트 설계·길표식·운영 노하우 등 제공

2027년 공식 개장 목표… 개장 후 팸투어도 진행

이미지 확대 제주올레 안은주 대표 등이 괌정부관광청 관계자들과 함께 제주올레 6코스를 답사한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 제주올레 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주올레 안은주 대표 등이 괌정부관광청 관계자들과 함께 제주올레 6코스를 답사한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 제주올레 제공

이미지 확대 괌정부관광청과 사단법인 제주올레 업무 협약식. 제주올레 제공 닫기 이미지 확대 보기 괌정부관광청과 사단법인 제주올레 업무 협약식. 제주올레 제공

세줄 요약 제주올레가 미국령 괌에 ‘괌올레’를 조성해 해외 네 번째 자매의 길을 만든다. 괌정부관광청과 협약을 맺고 노선 설계, BI, 길표식 디자인을 지원한다. 올해 현지 답사와 개발에 착수해 2027년 공식 개장을 목표로 한다. 제주올레, 미국령 괌에 자매의 길 조성

괌정부관광청과 협약, 노선·표식 설계 지원

2027년 개장 목표, 걷기·웰니스 관광 확장

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제주를 대표하는 걷기 여행길인 제주올레가 미국령 괌으로 진출한다. 괌의 자연과 문화를 걸으며 체험할 수 있는 ‘괌올레(Guam Olle)’가 조성된다. 제주올레가 해외에 자매의 길을 만드는 것은 일본 규슈와 몽골, 일본 미야기에 이어 네 번째다.사단법인 제주올레는 괌정부관광청과 ‘괌올레’ 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.협약에 따라 괌정부관광청은 괌올레 조성과 운영을 총괄하고, 제주올레는 축적된 트레일 조성·운영 경험을 바탕으로 노선 설계와 브랜드 아이덴티티(BI), 길표식 디자인 등을 지원한다.양측은 올해 현지 답사와 노선 개발에 착수해 괌의 자연환경과 지역 고유의 문화·역사를 담은 트레일을 만들고, 2027년 공식 개장을 목표로 사업을 추진한다. 개장 이후에는 트레일 홍보와 오프닝 행사, 팸투어 등 다양한 관광 마케팅도 진행할 예정이다.괌올레는 에메랄드빛 바다와 열대 자연 등 괌의 관광자원을 단순히 보고 즐기는 데서 벗어나 직접 걸으며 경험하는 체험형 관광 콘텐츠로 개발된다. 해양 액티비티와 골프 등에 집중됐던 괌 관광에 걷기와 웰니스, 스포츠를 결합한 새로운 관광 상품을 더한다는 구상이다.제주올레는 그동안 제주 전역에 27개 코스, 약 437㎞의 걷는 길을 조성하며 걷기 여행 문화를 확산시켜 왔다. 해외에서도 제주올레의 운영 경험을 활용한 자매의 길 조성 사업을 이어가고 있다.안은주 제주올레 대표이사는 “걷기는 한 지역의 자연과 문화, 사람을 가장 가까이에서 깊게 만날 수 있는 여행 방식”이라며 “제주올레가 축적해 온 트레일 조성 및 운영 노하우를 바탕으로 괌만의 자연과 문화를 담은 길을 함께 만들어 가겠다”고 말했다.레진 비스코 리 괌정부관광청장은 “괌올레는 괌의 자연과 지역 고유의 매력을 깊이 있게 경험할 수 있는 관광 콘텐츠가 될 것으로 기대한다”며 “제주올레와의 협력을 바탕으로 웰니스·스포츠 관광 콘텐츠를 확대하고 한국 여행객들에게 더욱 풍성한 여행 경험을 제공하겠다”고 밝혔다.앞서 지난 6월에는 레진 비스코 리 괌정부관광청장을 비롯한 관계자들이 제주를 찾아 제주올레 관계자들과 함께 제주올레 6코스를 직접 걸으며 트레일 조성과 운영 사례를 살펴봤다.